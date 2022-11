Furto in un cantiere edile di Fagagna

Furto a Fagagna nella notte di giovedì 10 novembre quando i ladri si sono introdotti in un cantiere edile in via Tonutti.

Da diversi container, hanno portato via attrezzature per un valore di ben 57 mila euro, fuggendo poi senza lasciare traccia. Sul fatto indagano i carabinieri.