Futuri piloti da 100, i bravi studenti dell’Istituto Nobile di Fagagna

All’Istituto paritario Nobile di Fagagna pioggia di 100 alla maturità

Daniele Tamassia, Elena Maschietto, Dennis Shkurtaj, Riccardo Licata, Lonati Filippo (100 e lode) e Ernesto Cuomo sono alcuni dei giovani futuri piloti che si sono apprestati alla maturità 2022 e che sono arrivati a conseguirla con il massimo dei voti.

“Siamo molto contenti per i risultati ottenuti, – ha commentato il direttore dell’Istituto Francesco Missarino – soprattutto pensando nell’ottica che si tratta dei migliori della Regione. I ragazzi provengono da tutto il Nord Italia – come Emilia Romagna e Trentino – a riprova che la ricerca dell’eccellenza del dare funziona“.

Un vero e proprio orgoglio per l’Istituto Nobile Aviation College che incorona altri 13 studenti, oltre ai precedenti, che hanno raggiunto una votazione di 90/100: Giuseppe Ascione, Mirco Bisano, Filippo Borali, Matteo Calligaro, Collauzzo Vittorio, Beatrice Corocher, Pietro Crapiz, Ernesto Cuomo, De Cecco Leonardo, Fabbroni Giulia, Enrico Menuzzo, Marco Pillon, Samuele Rosi, Emanuele Zaccheo ed Alberto Zecchi.

Un record anche per gli altri 10 ragazzi che sono diventati piloti già l’estate scorsa ed assieme hanno totalizzato oltre 540 ore di volo. Inoltre, da settembre, proseguiranno i brevetti per raggiungere il traguardo di pilota di Linea prima dell’estate 2023.

“Molti di coloro delle classi 3a e 4a che partiranno all’estero avranno il brevetto di pilota ad appena 17 anni, forse molto prima della patente del motorino. Una passione che li condurrà verso la via del successo, in quanto questi ragazzi useranno l’estate per allenarsi, giorno e notte” conclude Massarino.

L’Istituto Nobile Aviation College

L’Istituto fondato nel 1999 a Roma nasce per diventare il primo network di formazione nel settore dell’Aviazione Civile orientata alla preparazione personale e professionale di ragazzi dai 14 ai 19 anni, rivolgendoli anche ad un percorso universitario in Italia o all’estero. Oggi sono presenti due sedi in Italia (Roma e Fagagna) e negli Stati Uniti.

La sede di Fagagna è il primo istituto aeronautico ispirato ai college americani, formando i futuri piloti di linea, tecnici ed assistenti di volo. Forma all’incirca 91 alunni per 5 classi, con una media per classe di 18 ragazzi. Importantissimo l’uso della lingua inglese che prepara gli studenti anche alle esperienze all’estero, come il Summer camp in Florida ed a Malaga (Spagna).

All’interno dell’Istituto è possibile svolgere corsi teorici e pratici per pilotare i droni, corsi per diventare operatori FIS (Flight Information Service), corsi di preparazione ai brevetti di volo sia in aula che attraverso un simulatore di volo professionale.