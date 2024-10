Gli eventi di AgriFlumen 2024.

AgriFlumen 2024 è ormai alle porte. La fiera agroculturale, organizzata dal Comune di Fiume Veneto in collaborazione con l’Associazione “Sviluppo e Territorio”, si terrà dal 25 al 27 ottobre in Piazza Andrea Del Des a Fiume Veneto, con l’inaugurazione ufficiale fissata per venerdì 25 ottobre alle ore 18. Quest’anno il programma sarà ricchissimo, con 25 eventi in calendario che spaziano dalle conferenze tecniche, momenti culturali, racconti di civiltà contadina, esibizioni musicali e tanto altro, per un evento che intende coinvolgere il pubblico a 360 gradi.

Il cuore della manifestazione rimane la promozione del settore agroalimentare locale e regionale, con il coinvolgimento di produttori locali, del Consorzio Produttori Olio di Oliva del Friuli-Venezia Giulia e i laboratori sensoriali organizzati in collaborazione con Slow Food FVG, che offriranno un’esperienza immersiva nei sapori e nei profumi della nostra terra.

Casette enogastronomiche proporranno piatti tipici e locali, mentre negli stand di vendita delle aziende agricole sarà possibile acquistare prodotti freschi e trasformati direttamente dai produttori. Un momento speciale sarà dedicato all’accoglienza delle delegazioni dei paesi gemellati di Hude (Germania) e CastelSarrasin (Francia), che giungeranno per l’occasione da oltre confine, a testimonianza dei solidi legami culturali e di amicizia che uniscono Fiume Veneto a queste comunità europee.

Per i più piccoli, ci saranno attività e laboratori pensati per avvicinarli al mondo dell’agricoltura e delle tradizioni rurali in maniera divertente e interattiva. AgriFlumen 2024 si prepara ad essere un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia, all’insegna della cultura contadina e della valorizzazione del territorio.