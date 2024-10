La Prima Squadra del Rugby Udine ha fatto il suo esordio in Serie B con una sfortunata sconfitta contro il Mogliano, ma ha comunque dimostrato di essere all’altezza della competizione. Nonostante il risultato finale di 27 a 19 in favore degli avversari, la squadra friulana ha messo in mostra carattere e determinazione, evidenziando alcuni aspetti positivi su cui costruire per le prossime sfide.

“Nei momenti chiave non siamo stati abbastanza cinici e abbiamo perso palloni importanti – commenta coach Riccardo Robuschi – sfruttando poco il nostro dominio in mischia chiusa. L’atteggiamento e la voglia di lottare ci sono, ma bisogna adeguarsi all’arbitraggio e tenere alta la concentrazione per tutti gli 80 minuti”.

La partita ha preso il via con un primo tempo equilibrato, in cui la Rugby Udine ha dimostrato una buona capacità di controllo del gioco. I friulani sono riusciti a chiudere la prima frazione in vantaggio per 6 a 3, grazie a due calci piazzati che hanno capitalizzato le opportunità concesse dalla difesa avversaria.

Il secondo tempo, però, ha visto un cambiamento di ritmo. L’indisciplina dei bianconeri, con diverse penalità concesse e alcune decisioni arbitrali sfavorevoli, ha offerto al Mogliano l’opportunità di ribaltare la situazione. Gli avversari sono riusciti a segnare quattro mete, sfruttando le disattenzioni difensive della Rugby Udine e approfittando di un calo di concentrazione nei momenti decisivi. Con sole due mete segnate nel secondo tempo, la squadra friulana non è quindi riuscita a rispondere con sufficiente efficacia agli attacchi avversari. Il prossimo impegno vedrà la Rugby Udine affrontare il Villadose in casa, alle 15:30 in via Del Maglio 8 – Udine.