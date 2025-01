Approvato il progetto per il nuovo campo da padel e la copertura di quello esistente.

Via libera dalla Giunta comunale di Fiume Veneto al progetto esecutivo per il nuovo campo da padel e la copertura di quello già realizzato al centro sportivo di via Verdi, con un’attenzione particolare alla riqualificazione dell’intera area circostante.

“Siamo molto soddisfatti per l’approvazione del progetto che consentirà di arricchire l’offerta sportiva del nostro comune e di migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità del centro sportivo di via Verdi. Oltre alla realizzazione del secondo campo da padel e alla copertura del primo, la tombinatura del fossato adiacente i campi da tennis garantirà maggiore connessione tra gli spazi oggi separati e migliorerà la fruibilità di tutta l’area, soprattutto nel periodo estivo. L’intervento prevede anche la sistemazione dell’area comune a servizio di tennis, bike park, bocciofila e percorso vita, prevedendo parcheggi e percorsi pedonali di accesso alle strutture, andando così ad abbattere le barriere architettoniche esistenti e migliorare la sicurezza degli utenti” ha dichiarato il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, a margine della riunione della giunta.

L’intervento, del valore complessivo di 310 mila euro, sarà realizzato grazie a un contributo di 200 mila euro della Regione Friuli-Venezia Giulia e a un’integrazione di 110 mila euro di fondi comunali. I prossimi passi prevedono l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, con l’obiettivo di completare l’intervento per l’estate.

Il nuovo centro sportivo e palazzetto dello sport.

L’amministrazione Canton, intanto, guarda anche al futuro: è stato avviato l’iter per la realizzazione di un nuovo centro sportivo e palazzetto dello sport che sorgerà proprio in via Verdi, ampliando le aree oggi dedicate al polisportivo. Il primo step progettuale è stato già affidato, confermando l’impegno della Giunta per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva.

Negli ultimi anni, infatti, l’amministrazione ha investito con convinzione nelle infrastrutture sportive, portando a termine interventi come il nuovo campo da calcio in sintetico, una palestra all’aperto, il bike park, l’ampliamento del percorso vita con illuminazione, l’efficientamento energetico del bocciodromo e dei campi da calcio, oltre al rifacimento delle pavimentazioni del Palazzetto e della palestra di Bannia.

Il futuro non si ferma qui: ulteriori opere sono già in programma, tra cui l’efficientamento energetico e il recupero delle acque piovane per l’irrigazione, finanziati con risorse regionali già assegnate per un totale di 160 mila euro.

“Questo importante contributo regionale – conclude il sindaco – testimonia ancora una volta il valore della nostra progettualità e la capacità di cogliere le opportunità offerte dai bandi. È un risultato che rafforza la nostra determinazione a investire nello sport come elemento di crescita e coesione per la comunità.”