Fiume Veneto, in due mesi 5 incidenti e 142 multe: ritirate 6 patenti

Il bilancio della polizia locale di Fiume Veneto.

Il bilancio dell’attività svolta dalla polizia locale di Fiume Veneto, guidata dal commissario capo Paolo Fort, si sta confermando in linea con le direttive del sindaco Jessica Canton circa l’espletamento del servizio.

Nel primo bimestre 2023 sono state contestate 142 violazioni al Codice della Strada di cui 79 per superamento dei limiti di velocità con il ritiro di sei patenti di guida, dieci per mancanza assicurazione a cui è seguito il sequestro dell’autovettura, trenta mancate revisioni con sospensione della circolazione dei veicoli, una patente ritirata risultata scaduta, una guida senza avere conseguito la patente di guida con fermo amministrativo del veicolo e una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone di un cittadino straniero trovato in possesso di un documento di guida falso. La polizia locale ha, inoltre, rilevato cinque incidenti stradali occorsi nel territorio comunale.

“Sulle strade italiane – precisa l’assessore alla sicurezza Eugenio Mortillaro – dall’inizio dell’anno sono morte 195 persone, 73 avevano meno di 35 anni. In attesa delle annunciate modifiche al Codice della Strada, i dati conseguiti dimostrano che l’azione svolta dalla polizia locale, allo scopo di diminuire l’incidentalità ed aumentare la sicurezza per i cittadini, sta dando dei risultati tangibili. Su questa strada vogliamo proseguire anche per il futuro”.