Nuovo assessore a Fiume Veneto

La giunta comunale di Fiume Veneto si arricchisce di un nuovo componente: il sindaco Jessica Canton ha nominato assessore alla sicurezza Eugenio Mortillaro, che fino allo scorso 30 dicembre era Comandante della Stazione dei Carabinieri di Fiume Veneto, oggi in quiescenza.

“La nomina – ha commentato il sindaco Canton – è frutto di un rapporto di collaborazione e sinergia che in questi 5 anni ho instaurato con l’Arma dei Carabinieri e la stazione di Fiume Veneto in particolare. L’attenzione per il territorio e la vicinanza alle persone, che il comandante Mortillaro ha dimostrato nei suoi anni di servizio, rappresenteranno un importante valore aggiunto di cui la comunità beneficerà, attraverso un approccio qualificato e di lunga esperienza sul tema della sicurezza. Con l’assessore Mortillaro abbiamo disegnato un progetto amministrativo di lungo respiro anche per i prossimi 5 anni, perché vediamo per Fiume Veneto un futuro in cui i cittadini possano godere del loro comune in serenità e tranquillità: maggiore sicurezza significa migliore qualità della vita”.

“Ringrazio il sindaco Jessica Canton per l’importante incarico che ha deciso di affidarmi nella città di Fiume Veneto, che ritengo ormai casa mia – ha esordito il nuovo assessore-. Per me è un onore mettermi al servizio dei cittadini ed ascoltare le loro istanze. Ho lavorato nell’Arma dei Carabinieri per 38 anni e di questi ben 11 a Fiume Veneto nella locale Stazione. Amo Fiume Veneto, la sua popolazione e conosco a fondo la realtà del territorio comunale. Sul tema della sicurezza ho acquisito una sensibilità particolare, personale ancora prima che come assessore. Svolgerò il mio lavoro nell’interesse della collettività”. Come prima cosa, il neo assessore alla sicurezza si confronterà con il comandante Paolo Frost “sulle criticità del territorio e le esigenze della Polizia Locale, per stendere un primo programma di lavoro. La priorità è dare continuità al lavoro fatto fino ad oggi dall’amministrazione comunale”.