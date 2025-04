A Fiume Veneto un laboratorio creativo per far raccontare il Giro d’Italia ai ragazzi.

Nel contesto delle iniziative previste per “Aspettando il Giro d’Italia“, l’amministrazione comunale di Fiume Veneto ha presentato il progetto “Click&Cut – dallo scatto al montaggio“: un laboratorio gratuito di 10 ore rivolto a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 20 anni, dedicato alla creazione di contenuti video e fotografici.

Il progetto si propone come un’occasione formativa e coinvolgente per avvicinare i giovani al mondo della comunicazione visiva. Attraverso un percorso teorico e pratico, i partecipanti impareranno a raccontare un evento attraverso le immagini, utilizzando le tecniche di fotografia, ripresa e montaggio, con particolare attenzione al linguaggio dei social media. Il laboratorio si articolerà in diverse fasi: una prima parte sarà dedicata alla raccolta dei materiali, che avverrà prima e durante la giornata della tappa del Giro d’Italia, cinque incontri in aula, previsti ogni sabato dal 10 maggio al 7 giugno, dalle 15.00 alle 17.00 presso l’Aula Magna del Palazzetto dello Sport. Nei giorni successivi alla tappa si svolgerà infine l’attività di editing e pubblicazione dei contenuti realizzati.

Un modo concreto per coinvolgere i giovani.

“Click&Cut è un modo concreto per coinvolgere i giovani in un grande evento sportivo e culturale come il Giro d’Italia – dichiara il vicesindaco Donatella Azzaretti – . Non si tratta solo di apprendere competenze tecniche nella fotografia e nel video, ma anche di sentirsi parte attiva della comunità, raccontando il territorio e le emozioni di una giornata speciale con il proprio sguardo creativo. È questo il valore che vogliamo promuovere: dare spazio ai giovani, al loro linguaggio e alla loro visione.”

Il laboratorio è aperto a tutti i giovani tra i 14 e i 20 anni, anche senza esperienza pregressa, con la voglia di imparare, sperimentare e vivere da protagonisti l’atmosfera del Giro. Le iscrizioni sono già aperte e i posti sono limitati.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare la Biblioteca di Fiume Veneto.