In arrivo ancora piogge intense e vento forte: nuova allerta meteo sul Friuli

Scatta una nuova allerta meteo in Friuli.

Dopo il passaggio del fronte, sulla regione affluiscono correnti umide meridionali in quota: scatta una nuova allerta meteo gialla per il Friuli Venezia Giulia, dalle ore 00:00 del 17/04/2025 alle ore 23:59 del 17/04/2025, per piogge intense (e localmente molto intense) e vento forte.

Le previsioni per giovedì 17 aprile.

Piogge diffuse generalmente moderate sulla costa, abbondanti in pianura, intense sui monti, forse localmente molto intense sulle Prealpi Carniche e in Carnia. Quota neve sopra i 2300-2500 metri fino a sera quando calerà a 2000 metri circa. Dal pomeriggio-sera possibile qualche temporale. Sulla costa in giornata soffierà Scirocco moderato. Vento sostenuto da sud est in quota con qualche raffica più forte sulle Prealpi Carniche e Piancavallo.