Operazione Alvei Puliti a Fiume Veneto: 40 volontari della Protezione civile all’opera.

Sabato 31 agosto, il Gruppo Comunale di Protezione civile di Fiume Veneto ha portato a termine con successo l’esercitazione denominata “Alvei Puliti 2024”. L’evento ha visto la partecipazione di 40 volontari che, presso l’area tra Tavella e il sito de “Isola del Fiume”, si sono impegnati nella rimozione di una ventina di alberi ad alto fusto caduti nell’alveo del fiume durante i violenti episodi di maltempo della scorsa primavera. Grazie a questo intervento, il letto del fiume è stato liberato, garantendo così un deflusso regolare delle acque.

L’operazione ha visto la collaborazione attiva di un escavatore comunale, operato da un dipendente del Comune. Presente anche la Croce Rossa, che ha assicurato la sorveglianza sanitaria di tutti i volontari impegnati nell’attività, fortunatamente senza necessità di intervento.

“Voglio ringraziare di cuore tutti i volontari che hanno partecipato all’esercitazione ‘Alvei Puliti 2024’ – ha detto l’assessore delegato alla Protezione civile, Alessandro Arnoldi -. Il loro impegno e la loro dedizione sono il cuore pulsante della nostra comunità, e senza di loro non sarebbe possibile garantire la sicurezza del nostro territorio. Un ringraziamento speciale va a Gerardo Rui, che termina il suo incarico di caposquadra: dopo oltre 20 anni di servizio, Rui continuerà a far parte del gruppo, offrendo come sempre la sua disponibilità 24 ore al giorno, 7 giorni su 7″.