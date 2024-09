Via ai corsi di formazione per 1.400 Oss in Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia mancano 1.400 Oss, ovvero operatori socio sanitari: via ai corsi di formazione. La giunta regionale su proposta dell’assessore al Lavoro Alessia Rosolen, d’intesa con l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi, ha deliberato la definizione del fabbisogno di un totale di 1400 operatori socio sanitari da formare nelle annualità 2024/2025 e 2025/2026. A tal fine saranno attivati una serie di specifici percorsi formativi.

Come hanno spiegato i due esponenti della giunta, per le annualità 2024/2025 e 2025/2026 sono previsti per entrambi i cicli 20 corsi, che saranno realizzati dagli enti di formazione accreditati e finanziati con risorse del Fondo sociale europeo plus. Inoltre, sempre per le stesse annualità, vengo inseriti sei corsi per ciascun ciclo organizzati dalle Aziende sanitarie del territorio.

In via poi del tutto sperimentale faranno parte dell’offerta anche un massimo di tre corsi per annualità finanziati da soggetti terzi e sempre gestiti dagli enti di formazione accreditati. Infine verranno attivati un minimo di tre corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria riservati agli operatori socio sanitari in possesso di qualifica.

“Per la prima volta quest’anno – hanno commentato i due assessori – il fabbisogno è espresso per due annualità. Questo al fine di garantire il finanziamento di percorsi formativi che vedono l’avvio in tre momenti diversi nel corso dell’anno e non solo una volta all’anno, così come più volte richiesto dalla cooperazione sociale”.