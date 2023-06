Due incendi nella notte a Trieste: morta una persona, due i feriti

Incendi nella notte a Trieste: un morto e due feriti.

Una persona ha perso la vita a seguito di un incendio divampato nelle prime ore di oggi, lunedì 26, a Trieste. Gli incendi nelle abitazioni sono stati due, in due punti distinti della città, a due ore di distanza uno dall’altro.

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto gli equipaggi delle ambulanze e le auto mediche, oltre ad aver allertato la polizia di Stato e i vigili del fuoco. Una persona è deceduta: si tratta di una donna di circa 50 anni, morta nell’incendio di una palazzina di via Di Vittorio. Due persone sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e trasportate, una in codice giallo e una in codice verde, all’ospedale di Cattinara, per avere inalato i fumi della combustione.