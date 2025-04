Il furto a Fiumicello Villa Vicentina.

Furto nella casa di una donna di 42 anni di Fiumicello Villa Vicentina: i ladri hanno agito nel pomeriggio di ieri, 16 aprile, tra le 16 e le 18.30, prendendo di mira un’abitazione di via Patriarca Wolfger. Sono entrati dalla porta principale, che non mostra segni di scasso, e una volta dentro hanno fatto razzia di gioielli in oro per un valore complessivo di 22mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale.