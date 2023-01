Fiaccolata per Giulio Regeni

Mercoledì sera, la piazza di Fiumicello ospiterà una fiaccolata silenziosa, in ricordo del ricercatore friulano scomparso a Il Cairo esattamente sette anni fa.

L’iniziativa è promossa, tra gli altri, dall’amministrazione comunale di Fiumicello-Villa Vicentina, paese di origine del ragazzo, assieme alla famiglia Regeni per ribadire la richiesta di verità e giustizia per il giovane torturato e ucciso in Egitto.

Il programma di iniziative partirà al mattino, con il laboratorio per le scuole “Parole e Diritti” e la firma di un protocollo d’intesa sul Comitato di coordinamento permanente del Governo dei Giovani, iniziativa di educazione civica di cui anche Giulio fu sindaco.

Nel pomeriggio, alle 18, avrà luogo la Camminata dei diritti insieme al Governo dei Giovani; seguirà la fiaccolata silenziosa. Alle 19.41, ora dell’ultimo sms inviato da Regeni, sarà osservato un minuto di silenzio. Alle 20.15, gli appuntamenti si sposteranno in Sala Bison, con l’iniziativa “Parole, immagini, musica per Giulio” con Paola e Claudio Regeni e l’avvocato Alessandra Ballerini. Tra gli ospiti annunciati, Pif, Carlo Lucarelli, Ascanio Celestini, Beppe Giulietti e Roberto Fico.