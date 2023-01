Doppio furto a Pavia di Udine.

Sono entrati in una casa, hanno rubato e, non contenti, sono andati anche in quella del vicino: Pavia di Udine ha registrato due denunce per furto ravvicinate, che portano probabilmente la stessa firma, viste anche le modalità attuate per entrare nelle abitazioni.

In entrambe le occasioni, infatti, i ladri sono entrati nelle abitazioni attraverso un’effrazione della finestra. In un appartamento hanno portato via monili d’oro per 1000 euro e in quello vicino, sempre con la stessa tecnica, 4mila euro. I furti sono stati denunciati ai carabinieri che indagano sui casi.