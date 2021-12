La nuova centenaria di Mossa.

La comunità di Mossa è in festa per la nuova centenaria: ieri nonna Evalda Kodermaz, conosciuta con il nome Mafalda, ha tagliato il traguardo dei 100 anni. È stata una notizia che ha rallegrato tutti i paesani, perché era da anni che non si celebravano traguardi centenari.

A portare gli auguri a nonna Evalda da parte di tutto il paese, è stato don Moris Tonso, parroco di riferimento per l’unità pastorale Madonnina, Lucinico e Mossa. L’affetto per nonna Evalda è giunto anche da tutta la famiglia e i conoscenti più cari.

