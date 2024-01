Addio a Stefania Neziosi, interior designer scomparsa a soli 57 anni

Stefania Neziosi era molto conosciuta per il suo lavoro sia in Friuli che in Austria.

E’ scomparsa improvvisamente a causa di un malore il 5 gennaio a Villach Stefania Neziosi. Rinomata interior designer, era molto conosciuta sia in Friuli che in Austria.

Figlia d’arte, la carriera di Stefania inizia proprio nell’azienda Neziosi con sede a San Giovanni di Polcenigo, fondata dal padre, la quale ha radici che risalgono al lontano 1960. Nel corso dei decenni l’azienda è passata da una produzione artigianale a diventare un punto di riferimento per clienti non solo nel Friuli, ma anche oltre i confini nazionali.

La sua passione per il design l’ha portata a intraprendere nuove sfide professionali. Dopo aver trascorso alcuni anni a San Giovanni di Polcenigo, ha deciso di orientare la sua attività in Austria, dove ha svolto un ruolo chiave come interior designer.

La sua attività a Villach e Vienna non era solo un esempio di competenza e talento nel mondo del design, ma anche un ponte cruciale per le relazioni commerciali tra le aziende del mobile friulane e quelle austriache. Il suo impegno e la sua professionalità hanno contribuito a consolidare legami duraturi nel mercato internazionale.

La cerimonia funebre per Stefania Neziosi si terrà lunedì a Villach, alle 12:30, mentre la liturgia esequiale sarà celebrata il 16 gennaio nella chiesa Arcipretale a Vigonovo di Fontanafredda, alle 15.