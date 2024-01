Fondamentale l’aiuto di un cittadino che si è messo all’inseguimento.

Nei giorni scorsi personale del nucleo di polizia giudiziaria, a seguito di una segnalazione, ha sorpreso un diciottenne di origini pakistane nella zona di via Dante in possesso di circa 25 grammi di hashish.

Al fine di sottrarsi al controllo il giovane si è divincolato tentando la fuga a piedi inseguito da un agente della Polizia Locale: ne è scaturito un rocambolesco inseguimento lungo le vie della città. Un automobilista di passaggio, notata la scena e capendo prontamente cosa stava accadendo, ha fatto salire l’agente sul proprio furgone mettendosi all’inseguimento del fuggitivo attraverso le vie Aquileia e Ungheria. Il fuggitivo è stato lungo la via Parini senza arrecare pericolo agli ignari automobilisti e pedoni in transito ed il cittadino ha aiutato l’agente di Polizia Locale a immobilizzare il soggetto e chiamare i rinforzi. La Polizia Locale di Udine ringrazia pubblicamente il cittadino per lo spirito di collaborazione e la prontezza dimostrata nella circostanza.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il soggetto in questione è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle norme del Testo Unico sull’Immigrazione. La sostanza rinvenuta nella disponibilità del giovane è stata quindi sequestrata.

Droga nascosta vicino a piazzale Osoppo.

Sempre nell’ambito dei controlli in materia di prevenzione dello spaccio “di strada” di sostanze stupefacenti, Gli agenti della polizia locale hanno trovato occultata in un’area verde limitrofa al Piazzale Osoppo, altri 130 grammi di sostanza stupefacente, posta sotto sequestro