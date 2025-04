Fontanafredda accoglie Chiara Furlan, la giovane applaudita da Mattarella durante il suo discorso

Il sindaco di Fontanafredda, Michele Pegolo, ha ricevuto in municipio Chiara Furlan,la giovane studentessa di Medicina protagonista di un emozionante intervento durante l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Messina, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il discorso di Chiara Furlan.

Lo scorso gennaio, con un discorso intenso e appassionato, Chiara Furlan, originaria di Fontanafredda, aveva conquistato l’attenzione e l’ammirazione dell’intera platea. Le sue parole, profonde e cariche di significato, avevano suscitato una standing ovation e i complimenti del Capo dello Stato. Nel suo intervento, Chiara aveva affrontato con grande sensibilità temi di forte rilevanza sociale, dall’importanza del pensiero critico al valore della libertà e del sogno. Aveva ricordato con commozione Lorena Quaranta, la studentessa di Medicina uccisa dal compagno nel 2020, lanciando un appello contro il disagio giovanile, la violenza di genere e l’indifferenza, invitando tutti a “fare la differenza nell’indifferenza”.

L’abbraccio di Fontanafredda.

La comunità di Fontanafredda aveva accolto con orgoglio il suo intervento attraverso il sindaco Michele Pegolo, che le aveva inviato una lettera ufficiale di congratulazioni. “Ha dimostrato come i valori del sogno, del pensiero critico e della libertà possano guidare il cammino di un giovane verso una crescita personale e collettiva”, aveva scritto, sottolineando il coraggio di Chiara nel superare gli stereotipi e aprirsi a nuove esperienze.

Durante l’incontro in municipio, il primo cittadino ha voluto rinnovarle questi sentimenti, complimentandosi di persona e donandole un mazzo di fiori. A nome dell’intera comunità, ha espresso “orgoglio e stima per una giovane capace di rappresentare con maturità e consapevolezza i valori in cui Fontanafredda crede”.