La biglietteria della stazione di Gorizia rimessa a nuovo.

È stata riaperta al pubblico la biglietteria Trenitalia della stazione di Gorizia, completamente ristrutturata e ammodernata. Sarà un punto di riferimento e assistenza non solo per gli utilizzatori abituali, ma anche per i numerosi visitatori attesi per gli eventi di GO!2025.

L’intervento – inserito nel più ampio progetto di restyling complessivo della stazione interamente curato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) – ha notevolmente migliorato l’accessibilità dei locali, l’ergonomia delle due postazioni di lavoro e il confort in generale degli addetti; 240mila euro l’investimento complessivo.

Sono stati rivisitati gli spazi all’ingresso e all’interno, curate le finiture di tutti gli ambienti, realizzati un nuovo front office con due sportelli e un bancone in laminato ad alta pressione, molto resistente e di colore Otranto, che richiama la pietra di rivestimento delle pareti dell’atrio, e un nuovo sistema microfonico di comunicazione con i clienti.

Sono stati aggiornati i sistemi e le dotazioni informatiche e realizzato un nuovo impianto di sorveglianza, collegato alla sala operativa regionale e alle forze dell’ordine, con una linea dedicata.

Il progetto è stato portato a termine secondo le linee guida sviluppate dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con l’obiettivo di rinnovare oltre 200 biglietterie ferroviarie, per una facile riconoscibilità e semplicità di interazione, che renda sempre più piacevole e positiva l’esperienza di viaggio dei passeggeri.