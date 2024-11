L’incidente ieri sera a Enemonzo.

Qualche minuto dopo le 21 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo è intervenuta sulla SP 35 nel comune di Enemonzo per un incidente stradale con una sola autovettura coinvolta e il conducente incastrato nell’abitacolo del mezzo.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco, operando in completa sinergia con il personale sanitario, hanno lavorato per più di un ora, utilizzando speciali cuscini gonfiabili cesoie e divaricatore idraulici, per riuscire ad estricare dalle lamiere dell’abitacolo l’autista della vettura che era capovolta. Una volta estratto dal mezzo incidentato l’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario che lo ha elitrasportato all’ospedale.