La friulana MCZ, brand leader nel settore del riscaldamento a biomassa, annuncia una nuova svolta strategica con l’acquisizione di Sital Klima e SIC, due realtà italiane consolidate nel panorama HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Il nuovo assetto consentirà a MCZ di proporsi sul mercato come produttore di sistemi ibridi di riscaldamento e raffrescamento 100% “made in Italy” alimentati da fonti energetiche 100% rinnovabili (generatori a biomassa e pompe di calore).

Sital Klima: macchine su misura per il trattamento dell’aria.

Fondata nel 1994 a Mogliano Veneto (Treviso), Sital Klima opera a livello internazionale offrendo prodotti per il condizionamento, la ventilazione e la sanificazione dell’aria in ambito industriale e civile. La capacità di adattare il prodotto e le prestazioni in base ai diversi contesti di applicazione ha consentito all’azienda di realizzare soluzioni su misura, soddisfando nel tempo le più severe specifiche di progetto e le particolari esigenze degli utilizzatori.

Sital Klima opera nei settori industriale, commerciale, horeca, ospedaliero, farmaceutico e residenziale offrendo soluzioni flessibili e tecnologicamente avanzate. Le principali linee di prodotto sono: pompe di calore, unità di trattamento aria, unità autonome, unità con recupero termodinamico, macchine per la sanificazione che usano la tecnologia proprietaria Bioxigen. Opera su mercati internazionali con referenze di prestigio, tra cui l’Armani Hotel (Italia), l’Aeroporto di Auckland (Nuova Zelanda), l’Ospedale Matei Bals (Romania) e l’Osservatorio Astronomico LSST (Chile).

Sic: sistemi integrati di riscaldamento, climatizzazione e trattamento aria.

Da oltre vent’anni nel sito produttivo di Cologna Veneta (Verona) SIC opera nella progettazione, produzione e vendita di macchine e unità per impianti di condizionamento, riscaldamento e trattamento dell’aria, vantando partnership con marchi di grande rilievo a livello europeo e un’importante presenza commerciale in contesti internazionali.

La gamma di prodotti comprende: recuperatori di calore per applicazioni residenziali e commerciali, deumidificatori, pompe di calore ad alta efficienza, unità di trattamento aria e ventilazione meccanica controllata per settori residenziali e industriali. Nel 2023 le aziende Sital Klima e SIC hanno registrato un fatturato complessivo di quasi 20 milioni di euro impiegando 62 dipendenti diretti.

Mcz, un nuovo player italiano nel settore HVAC.

“Grazie a queste acquisizioni, MCZ sarà in grado di gestire anche applicazioni commerciali e industriali, soluzioni pensate per tutte le stagioni dell’anno e opererà in nuovi mercati internazionali. Il tutto fornendo soluzioni innovative sempre più integrate e intelligenti” commenta Riccardo Zanette, Vice Presidente e Amministratore Delegato di MCZ Group S.p.A. sottolineando il loro impatto strategico.

“La produzione sarà interamente made in Italy, seguendo la strategia del Gruppo che oramai da anni investe sul territorio italiano e sulle sue eccellenze.” prosegue Zanette.

Mantenendo la leadership nel mondo della biomassa, MCZ si posiziona come un nuovo player di riferimento nel settore HVAC proponendo una soluzione completa per il comfort climatico usando sistemi ibridi 100% “made in Italy” ad energia 100% rinnovabile (generatori a biomassa e pompe di calore).