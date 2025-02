Spilimbergo entra ufficialmente nei Borghi più Belli d’Italia

Spilimbergo nei Borghi più Belli d’Italia.

Spilimbergo, entra ufficialmente a far parte della prestigiosa rete de “I Borghi più belli d’Italia”. Un traguardo che celebra la bellezza, la storia e l’arte che caratterizzano questa perla del Friuli Venezia Giulia.

A suggellare l’importante riconoscimento, la presenza speciale di Fiorello Primi, presidente dell’Associazione nazionale de “I Borghi più belli d’Italia”, che ha voluto personalmente omaggiare la cittadina con questo titolo. Un evento che non solo valorizza Spilimbergo a livello nazionale, ma rappresenta anche un’opportunità di crescita turistica e culturale.

Conosciuta come la “Città del Mosaico”, Spilimbergo vanta un patrimonio artistico e architettonico unico, impreziosito dalla rinomata Scuola Mosaicisti del Friuli, dalle sue eleganti architetture medievali e rinascimentali e dalle tradizioni che ancora oggi affascinano visitatori da ogni parte del mondo. Il suo centro storico, con le caratteristiche vie e i palazzi affrescati, racconta secoli di storia e cultura. L’inserimento nella prestigiosa rete rappresenta un’opportunità per la cittadina di valorizzare ulteriormente il suo patrimonio, attirando un numero sempre maggiore di turisti e appassionati di arte e cultura. Un nuovo capitolo si apre per Spilimbergo, che con il suo fascino autentico è pronta a conquistare chiunque decida di scoprirla.

Orgoglio per Spilimbergo e per tutto il Friuli Venezia Giulia.

“L’ingresso di Spilimbergo nelle fila dei Borghi più belli d’Italia è di particolare valore e rappresenta un tassello importante rispetto l’offerta di un reciproco sostegno tra le realtà regionali nella promozione e valorizzazione del territorio; il turista ama scoprire i borghi, immergersi nelle atmosfere che si vivono e respirano passeggiando tra piazzette e vie che parlano di un passato importante ma anche di un futuro come meta turistica esperienziale e di qualità”. Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Markus Maurmair.

“Spilimbergo è bellissima – prosegue Maurmair – e le attività culturali che la contraddistinguono sono valore aggiunto; in omaggio alla sua principale eccellenza, è una preziosa tessera nel mosaico delle rete regionale dei Borghi più belli d’Italia, che porta valore e in reciprocità lo riceve, disegnando tutti insieme l’immagine di una regione vincente”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di entrare a far parte dei Borghi più belli d’Italia – dichiara il sindaco di Spilimbero, Enrico Sarcinelli – considerando questa giornata sia il punto di arrivo della nostra politica di valorizzazione dell’arte, della storia, delle eccellenze spilimberghesi, sia il punto di partenza di una nuova fase di promozione integrata assieme alla rete regionale degli altri borghi, per costruire itinerari di visita ed eventi coordinati in grado di mostrare tutte le potenzialità dei centri storici del Friuli Venezia Giulia”.

“L’ingresso di Spilimbergo – afferma Fiorello Primi, presidente dell’Associazione nazionale – rappresenta un ulteriore arricchimento per il patrimonio di cultura, arte e tradizioni che porta con sé. La Scuola di mosaico è un’eccellenza a livello mondiale che dà il senso dell’importanza di questo borgo per la rete regionale del Friuli Venezia Giulia e per la rete nazionale tutta”.

“Nel post pandemia – sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini – i trend del turismo sono profondamente mutati e la nostra Regione si pone come la meta ideale per le nuove esigenze di chi viaggia. Oggi il turista ricerca esperienze autentiche, a contatto con la natura e con le tradizioni locali. Ed è esattamente ciò che trova in Friuli Venezia Giulia: lontano dal turismo di massa, ad attendere il visitatore c’è un patrimonio fatto di cultura, arte e sapori unici”.

“Nessuno meglio dei piccoli borghi – conclude l’assessore – è in grado di rappresentare questa ricchezza. Per questo non posso che salutare con soddisfazione l’ingresso del comune di Spilimbergo nella rete dei ‘Borghi più belli d’Italia’. Si tratta di un’associazione che negli anni si è distinta per la capacità di valorizzare il nostro territorio e di far così rivivere i nostri piccoli centri. Una finalità che, prima ancora che turistica, è soprattutto sociale. Complimenti”.