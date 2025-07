50 Top pizza, ecco quali sono le 7 pizzerie eccellenti del Friuli Venezia Giulia

Le pizzerie eccellenti del Friuli Venezia Giulia nella Guida 50 Top Pizza.

Nessuna pizzeria del Friuli Venezia Giulia figura nella Top 100 della guida 50 Top Pizza Italia 2025, la classifica più autorevole del settore, ma la regione non resta certo a bocca asciutta: ben sette locali friulani sono stati premiati come eccellenze nella nuova edizione della celebre guida, confermando un movimento in fermento, capace di crescere in qualità e visione.

Il podio dell’anno parla campano, lombardo e laziale: al primo posto troviamo I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta, seguita a pari merito da Diego Vitagliano Pizzeria (Napoli) e Confine (Milano). Chiude il podio Seu Pizza Illuminati di Roma. La classifica continua con nomi noti e grandi ritorni, da I Tigli di Simone Padoan a San Bonifacio a La Notizia di Enzo Coccia a Napoli.

Nessuna friulana tra le prime 100, ma sette stelle brillano

Nel mare magnum di oltre 500 locali recensiti, sette pizzerie del Friuli Venezia Giulia sono state inserite tra le eccellenze italiane secondo 50 Top Pizza 2025.

Al Lampione – Gorizia

Storica pizzeria cittadina, Al Lampione è un punto di riferimento per chi cerca varietà e costanza. Il locale propone un’ampia gamma di impasti – tipo 1, integrale alla canapa, ai sette cereali e al carbone vegetale – oltre a pinsa e opzioni senza glutine certificate. Il menu segue la stagionalità con abbinamenti originali e attenzione ai prodotti locali. Un ambiente curato, con giardino estivo, dove si respira l’esperienza di una tradizione solida.

Alla Lampara – Udine

Locale accogliente e informale nel cuore di Udine, dove la passione per la pizza si sente in ogni dettaglio. Alla Lampara la ricerca sugli impasti si accompagna a una selezione accurata di ingredienti locali. Tra le proposte creative spiccano la “verticale di margherita”, con quattro tipi di pomodoro e diverse lavorazioni di bufala, e l’“Apizza” con Formadi Frant, miele friulano e noci. Notevole anche la carta dei vini, con tante etichette regionali.

Campana d’Oro – Udine

Situata in piazza Primo Maggio, Campana d’Oro porta a Udine la tradizione napoletana contemporanea con grande coerenza. Le pizze hanno cornicioni alti e soffici, farciture generose e abbinamenti ben pensati. Si va dalle classiche alle gourmet, come la “Cherie” con crema di patate, prosciutto di San Daniele e stracciatella, o la “Calabrese” con cipolla, salamino e formaggi selezionati.

Casa Pepe – Trieste

Un indirizzo versatile e informale dove trovare pizze in stile napoletano, anche fritte, con opzioni gluten free e vegane (non certificate ma chiaramente segnalate). Casa Pepe offre un menu vario, con combinazioni classiche e creative, fino alle pizze dolci. Atmosfera rilassata, servizio rapido e attenzione alle esigenze alimentari: una scelta adatta a tutti, senza rinunciare alla qualità.

La Ciacolada – Grado (GO)

Un angolo di Napoli sul mare di Grado. La Ciacolada propone una pizza soffice e ben lievitata, nel solco dello stile napoletano contemporaneo. Gli ingredienti sono eccellenti, come dimostra la margherita, eseguita con rigore e gusto. Il locale è curato e ospitale, con dehors fruibile tutto l’anno. Il menu include anche cucina partenopea, dagli antipasti ai dolci. Non si accettano prenotazioni, ma l’attesa è breve.

Pizzeria Antico Grano – San Vito al Tagliamento (PN)

Pizze leggere, croccanti e digeribili, grazie all’uso di farine alternative (come mais o cereali misti) e a un attento lavoro sugli impasti. Antico Grano è un locale moderno e dinamico, apprezzato per servizio rapido e atmosfera accogliente. Tra le proposte più apprezzate ci sono la “Tonnara” con tonno, cipolla rossa e olive taggiasche, la “Squisita” con crudo e burrata, e l’“Emiliano” con mortadella e crema di parmigiano.

Pizzeria Da Mario – Udine

A gestione familiare, poco fuori dal centro di Udine, Da Mario è una solida realtà della cucina partenopea. L’ambiente è caloroso, con taverna per eventi e tavoli esterni nella bella stagione. Il menu spazia tra grandi classici e pizze creative, realizzate con ingredienti di alta qualità: mozzarella di bufala, pomodorini del Piennolo, prosciutto di San Daniele DOP e Parmigiano Reggiano. Da non perdere la pizza fritta, gustosa e ben eseguita.