Addizionali Irpef, ecco dove si paga di meno in Friuli Venezia Giulia

Il livello di addizionale Irpef, regionale e comunale, in Friuli Venezia Giulia.

Secondo uno studio realizzato dal servizio Stato sociale, politiche fiscali e previdenziali e immigrazione della Uil, Trieste si conferma la città con la tassazione addizionale Irpef più elevata all’interno del Friuli Venezia Giulia. L’analisi prende in esame le addizionali regionali e comunali Irpef effettivamente pagate dai contribuenti italiani, suddivise per capoluoghi di provincia e considerando due fasce di reddito: 20.000 e 40.000 euro.

Per i residenti di Trieste con un reddito annuo di 20.000 euro, l’addizionale regionale Irpef è di 166 euro, cui si sommano 160 euro di addizionale comunale, per un totale di 326 euro. Gorizia segue con un totale di 306 euro (166 euro regionale + 140 comunale), mentre Udine e Pordenone presentano importi complessivi di 286 euro.

Nella fascia di reddito da 40.000 euro, la città di Trieste resta la più onerosa: 412 euro di addizionale regionale più 320 euro di addizionale comunale, per un totale di 732 euro. Seguono Gorizia con 692 euro, Udine con 664 euro e Pordenone con 652 euro.

Da segnalare che, rispetto alle altre regioni italiane, il Friuli Venezia Giulia registra l’addizionale regionale più bassa, sia nella fascia di reddito dei 20.000 euro (166 euro) sia in quella da 40mila euro (412 euro): a fare la differenza per i cittadini, però, è anche quella comunale. Ad esempio i milanesi, che non hanno Irpef comunale ma solo regionale, pagano in tutto solamente 263 euro per un reddito di 20mila euro.

Nessuno dei capoluoghi del Fvg rientra nella top ten dei più onerosi: basta pensare che il record negativo sui 20 mila euro di reddito toccano a Vibo Valentia dove si pagano 686 euro di addizionali (regionale e comunale), seguita da Salerno e Avellino (rispettivamente 627 e 606 euro). Per la fascia dei 40mila euro, invece, il capoluogo più oneroso è Salerno con 1.468 euro in totale, seguita da Roma e da Avellino (con 1.452 e 1.428 euro). Particolarmente fortunati i cittadini di Trento e Bolzano: qui l’addizionale comunale è pari a 0 in entrambe le fasce di reddito (e quella regionale è di 246 e 492 euro).