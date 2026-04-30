L’arte degli amanuensi friulani a Washington: un prezioso Libro d’Ore alla Biblioteca del Congresso

Un prezioso manoscritto friulano arriva alla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, portando con sé secoli di storia, arte e tradizione amanuense. Si è conclusa con una prestigiosa donazione a Washington la missione nordamericana della Fondazione Scriptorium Foroiuliense ETS di San Daniele del Friuli, impegnata nella valorizzazione internazionale del patrimonio librario italiano attraverso eventi culturali e istituzionali tra Canada e Stati Uniti.

Il Libro d’Ore friulano entra nella Biblioteca del Congresso

Momento centrale della missione è stato l’evento del 29 aprile alla Library of Congress di Washington, la più antica istituzione culturale statunitense. Qui il presidente della Fondazione, Roberto Giurano, insieme al sindaco di San Daniele del Friuli Pietro Valent, ha donato una copia del Libro d’Ore MS 198, preziosa riproduzione realizzata interamente a mano dello storico manoscritto custodito nella Civica Biblioteca Guarneriana.

L’opera è stata accolta nella sala centrale della Biblioteca del Congresso, nella sezione dedicata a Thomas Jefferson, trovando posto tra i volumi rari insieme ad altri importanti libri di provenienza italiana. La delegazione friulana è stata accompagnata dall’Addetto per la Difesa dell’Ambasciata italiana a Washington, il generale Davide Marzinotto, ed è stata ricevuta da Michael J. North, responsabile della Rare Book and Special Collections Division della Biblioteca.

“Con questa iniziativa – afferma il presidente della Fondazione Scriptorium Foroiuliense ETS Roberto Giurano – abbiamo voluto ribadire il valore universale del libro manoscritto come ponte tra epoche e civiltà diverse, dimostrando come la tradizione amanuense possa ancora oggi dialogare con il presente. Il Libro d’Ore MS 198 diventa così un ambasciatore silenzioso della cultura friulana e italiana nel mondo, unendo memoria, fede e bellezza“.

Il tour tra Toronto e Washington

La trasferta nordamericana dello Scriptorium Foroiuliense aveva preso il via il 24 aprile a Toronto, presso il St. Augustine’s Seminary, dove è stata donata una copia completa della Bibbia di Gutenberg realizzata nell’Opificium Librorum della Fondazione.

L’evento canadese ha coinvolto circa cento persone e si è svolto alla presenza del console generale d’Italia a Toronto Luca Zelioli, del cardinale di Toronto Francis Leo e di rappresentanti istituzionali locali. Durante la giornata, i maestri dello Scriptorium hanno inoltre tenuto un workshop di scrittura rivolto a cinquanta seminaristi, dedicato alle antiche tecniche calligrafiche.

Il 28 aprile, invece, la Fondazione ha consegnato un volume fac simile della Bibbia di Gutenberg al Museum of the Bible di Washington. Alla cerimonia erano presenti l’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci, il direttore del museo Robert Duke e altre autorità.

Un capolavoro realizzato con tecniche medievali

Il Libro d’Ore MS 198 rappresenta una delle più importanti espressioni della cultura libraria tardo-medievale europea. La riproduzione realizzata dallo Scriptorium Foroiuliense è stata eseguita con tecniche storiche autentiche: dalla pergamena ai pigmenti naturali, fino alla foglia d’oro e alla legatura artigianale.

La tiratura è limitata e destinata a istituzioni culturali di rilievo internazionale, nell’ambito di un progetto di diplomazia culturale che unisce ricerca storica, artigianato artistico e relazioni internazionali.

Lo Scriptorium Foroiuliense

Nato nel 2012 come associazione culturale e diventato Fondazione nel 2023, lo Scriptorium Foroiuliense ETS ha sede a San Daniele del Friuli ed è specializzato nell’insegnamento delle arti della scrittura e del libro antico.

All’interno dell’Opificium Librorum, visitabile su prenotazione, vengono realizzati manoscritti personalizzati e attività dedicate alla diffusione della cultura amanuense. La Fondazione collabora con numerose università e istituzioni italiane e internazionali, tra cui l’Università di Toronto, l’Università di Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia.