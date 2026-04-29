Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 30 aprile

Il meteo in Friuli.

Giornata all’insegna del tempo instabile in Friuli Venezia Giulia, dove mercoledì 29 aprile sarà caratterizzato da cieli coperti e precipitazioni diffuse su gran parte del territorio. Le condizioni meteo vedranno un’intensificazione dei fenomeni soprattutto nelle aree montane, mentre pianura e costa saranno interessate da piogge generalmente più deboli.

Sulla pianura e lungo la costa sono attese piogge deboli ma persistenti, mentre sulle zone montane i fenomeni potranno risultare da moderati a localmente abbondanti. Nel corso del pomeriggio non si escludono rovesci più intensi sui rilievi, segno di una certa instabilità atmosferica.

Soffierà Bora moderata su gran parte della regione, con un progressivo rinforzo verso sera. In particolare, nell’area di Trieste sono attese raffiche sostenute, localmente anche forti, che potranno accentuare la sensazione di freddo e rendere più difficili gli spostamenti.

Le temperature si manterranno piuttosto contenute per il periodo. In pianura i valori minimi saranno compresi tra 13 e 15 gradi, con massime tra 17 e 19. Sulla costa clima leggermente più mite ma stabile, con massime tra 15 e 17 gradi. Dopo una giornata grigia e piovosa, un miglioramento è atteso in serata, quando le prime schiarite inizieranno a farsi strada a partire dai settori settentrionali della regione, segnando un graduale ritorno a condizioni più stabili.