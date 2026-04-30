A Fagagna 130 offerte di lavoro da 10 aziende del Friuli: ecco il nuovo Recruiting day

Centotrenta opportunità di lavoro da dieci aziende del Friuli: a Fagagna torna il Recruiting day promosso dalla Regione, con un’intera mattinata dedicata all’incontro tra imprese e candidati.



L’appuntamento, in programma il 27 maggio a partire dalle 9.30, a Palazzo Pico in via del Tabacco 1, punta a mettere in contatto le esigenze del sistema produttivo locale con chi è alla ricerca di un’occupazione nei settori operativi, tecnici e impiegatizi. Dalla logistica all’industria, passando per amministrazione, manutenzione e Information technology, le posizioni aperte coprono un ampio ventaglio di profili professionali richiesti oggi dal mercato del lavoro friulano.



“Il Recruiting day di Fagagna offre 130 opportunità in aziende del Friuli Venezia Giulia che cercano competenze operative, tecniche e impiegatizie – spiega l’assessore regionale al Lavoro del Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen – . È un’occasione utile per chi cerca lavoro e, allo stesso tempo, uno strumento vicino al sistema produttivo, perché permette di raccogliere candidature mirate e accompagnare l’incontro tra profili professionali e fabbisogni reali delle imprese”.

I profili e le imprese.

L’iniziativa, organizzata dalla Regione in collaborazione con il Comune di Fagagna e Adecco Italia Spa, mette a disposizione complessivamente 130 posti di lavoro in 10 aziende del territorio friulano. I profili ricercati riguardano diversi ambiti professionali: produzione industriale, logistica, servizi ambientali, area tecnica, amministrazione, Information technology (It), sicurezza, manutenzione, confezionamento e trasporti.



Le imprese partecipanti sono Alfrus Srl di Coseano, Ceccarelli Group di Pasian di Prato, Cepparo SpA di Flaibano e Coseano, Cmt Utensili SpA di Pavia di Udine, Idealservice Società cooperativa di Pasian di Prato, Midolini Group di Udine, Prodes & Cielo Azzurro di Fagagna, Rhoss SpA di Codroipo, Roncadin SpA di Meduno e Smf Group.



Le posizioni aperte comprendono, tra le altre, operai di produzione, magazzinieri, addetti alle spedizioni, addetti al confezionamento, autisti, manutentori, addetti alle pulizie sanitarie, frigoristi, cablatori bordo macchina, responsabili acquisti, data analyst, tecnici Health, safety and environment (Hse), impiegati amministrativi e profili tecnici specializzati.

Come candidarsi.

Per partecipare alla selezione, le persone interessate devono inviare il proprio curriculum vitae entro martedì 19 maggio 2026 attraverso il link “Mi candido” disponibile nella pagina dedicata all’evento. È possibile presentare candidatura per più posizioni o aziende, ripetendo la procedura per ciascuna opportunità di interesse.



Dopo la raccolta delle candidature, sarà effettuata una preselezione per verificare il possesso dei requisiti richiesti e individuare i profili maggiormente in linea con le esigenze delle aziende. I candidati selezionati riceveranno tra il 20 e il 26 maggio 2026 una comunicazione via email con la conferma dell’appuntamento per i colloqui, in programma mercoledì 27 maggio secondo gli orari indicati.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio alle imprese della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’indirizzo email [email protected] o ai numeri 0432 279951 e 335 6590772.

Le aziende nel dettaglio.

ALFRUS srl (Coseano, UD), è una società specializzata nella lavorazione e commercializzazione di mandorle e ingredienti per l’industria dolciaria e alimentare. Opera con impianti ad alta tecnologia e processi personalizzati, con attenzione a qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità. CERCA operai di produzione con utilizzo carrello elevatore, manutentori elettrici;



CECCARELLI Group (Pasian di Prato, UD) fornisce servizi integrati nel settore ICT, sicurezza e digitalizzazione aziendale. Supporta imprese e pubblica amministrazione con soluzioni tecnologiche e consulenza specializzata. CERCA magazzinieri;



CEPPARO SpA (Flaibano e Coseano, UD) nel settore caseario si occupa di stagionatura, lavorazione e commercio all’ingrosso di formaggi italiani ed esteri. Offre un’ampia gamma di prodotti e soluzioni per industria, distribuzione e catering, con attenzione a qualità e innovazione tecnologica. CERCA addetti alla produzione, impiegato/a contabilità ciclo passivo in ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 68/99, impiegato/a addetto al magazzino, impiegato/a addetto alla logistica;



CMT Utensili SpA (Pavia di Udine, UD) produce utensili professionali per la lavorazione del legno, plastica e materiali compositi. È presente a livello internazionale con un’ampia gamma di prodotti per artigiani e industria. CERCA operai;



IDEALSERVICE Soc. Coop (Pasian di Prato, UD) opera nei servizi ambientali, facility management e gestione rifiuti. Si distingue per l’approccio sostenibile e per l’integrazione lavorativa di persone svantaggiate. CERCA autista patente CE + CQC, autisti patente C + CQC, addetti alle pulizie sanitarie;



MIDOLINI GROUP (Udine) è un gruppo industriale che opera nei settori della logistica integrata, sollevamenti e trasporti, terminal portuali, officine meccaniche e sicurezza/formazione. Offre servizi complessi per la movimentazione e gestione di merci e infrastrutture, con presenza nei principali porti del Nord Adriatico e un forte orientamento industriale. CERCA responsabile ufficio acquisti di gruppo, IT data analyst, capo appalto tecnico, tecnico manutentore di mezzi di sollevamento e trasporto, operatore tecnico polivalente piattaforme lavoro elevabili (PLE) e autogru, impiegata/o tecnico HSE;



PRODES & CIELO AZZURRO (Fagagna, UD): con oltre 300 soci lavoratori, è una delle principali realtà friulane nel settore del facility management, occupandosi di pulizie e sanificazioni, logistica, movimentazione merci, trasporto e distribuzione, gestione di accessi e manutenzione del verde. CERCA: addetti pulizie civili e industriali, capo squadra pulizie, carrellisti, autisti patente C e CQC, camerieri/e ai piani settore alberghiero;



RHOSS SpA (Codroipo, UD) produce sistemi per la climatizzazione e il trattamento dell’aria ad alta efficienza. Opera a livello internazionale con soluzioni per il comfort e l’efficienza energetica degli edifici. CERCA addetti al montaggio, frigoristi, cablatori bordo macchina, addetti all’isolamento;



RONCADIN SpA (Meduno, PN) società specializzata nella produzione di pizze surgelate per la grande distribuzione e marchi privati. Esporta in numerosi Paesi, con forte orientamento alla qualità e all’innovazione di prodotto. CERCA addetti al magazzino, addetti area manutenzione, operatori di produzione;



SMF Group Progetta e realizza impianti e macchinari per la lavorazione dei metalli. Opera a livello globale offrendo soluzioni tecnologiche avanzate per l’industria manifatturiera. CERCA montatori meccanico, saldo carpentieri.

