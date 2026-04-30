Prendono i dati di un’azienda e stipulano falsi contratti di energia elettrica: tre denunciati

I tre hanno stipulato diversi contratti a nome di un’azienda.

Un presunto sistema per attivare utenze elettriche utilizzando indebitamente il nome di una società, con l’obiettivo di ottenere provvigioni più alte legate al numero di contratti stipulati. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Martignacco, che hanno denunciato tre persone per l’ipotesi di reato di sostituzione di persona in concorso.

L’indagine è partita dalla querela presentata da un dirigente di un’azienda della zona, che ha segnalato l’attivazione di numerose utenze per la fornitura di energia elettrica effettuate apparentemente a nome della società. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, gli sconosciuti avrebbero utilizzato indebitamente i dati dell’azienda per sottoscrivere contratti energetici, così da incrementare il numero delle pratiche concluse e ottenere maggiori compensi provvigionali.

Le indagini dei carabinieri

L’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma ha consentito di identificare tre presunti responsabili: un 23enne, un 49enne e un 67enne, tutti residenti in provincia di Napoli. Nei loro confronti è scattata la denuncia per sostituzione di persona in concorso.



Determinante si è rivelato il tempestivo intervento dei Carabinieri, che ha permesso di bloccare l’attivazione dei contratti prima che venissero addebitati costi sui conti correnti delle vittime, del tutto ignare della vicenda. Restano ora in corso gli approfondimenti per chiarire eventuali ulteriori episodi collegati e verificare l’esatta portata della vicenda.