Il Friuli ringrazia e non dimentica: ecco la maglia dell’Udinese per il 50esimo del terremoto

La maglia verrà indossata in campo questo sabato contro il Torino.

Un omaggio alla memoria, ma anche un simbolo potente di identità e rinascita. L’Udinese Calcio, insieme al brand Macron, ha presentato uno speciale kit celebrativo per il 50° anniversario del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli.

“Il Friuli ringrazia e non dimentica”

Una maglia che rappresenta sia il ricordo di uno dei momenti più tragici della storia italiana che la fiera e dignitosa reazione di un popolo, quello friulano, e della sua grande volontà di ricostruzione supportata dall’aiuto e dalla solidarietà ricevuta in quei giorni. Dignità e volontà espressi significativamente nella famosa scritta apparsa su un muro diroccato nei pressi di Gemona del Friuli, e che recita “Il Friuli ringrazia e non dimentica”.

Una frase che campeggia sul petto di questo special kit, caratterizzato dal colore pietra e da una grafica sublimata che riprende proprio le pietre della facciata del Duomo di Venzone. L’edificio, completamente distrutto dal terremoto, venne infatti ricostruito rimettendo insieme elemento per elemento le pietre originali, rendendolo uno dei simboli della resilienza del popolo friulano in quel tragico periodo e della ricostruzione. Un altro dettaglio importante è negli elementi a ‘V’ sia regolare che rovesciata, realizzati in stampa sublimata tono su tono, che convergono sulla scritta al centro della maglia e riprendono sia lo stemma di Udine e del club, sia la facciata dello stesso Duomo di Venzone.

Dettagli tra identità e memoria

La maglia ha il collo a V con bordi bianconeri, mentre i bordi manica sono asimmetrici: quello a sinistra è bianconero, mentre quello a destra è interamente nero a richiamare la fascia di lutto in ricordo delle vittime. Il backneck è personalizzato con etichetta a sfondo rosso con l’aquila araldica d’oro, simbolo del Friuli, e la scritta L’Orcolat 6 maggio 1976. L’Orcolat è un termine friulano che si riferisce ad una creatura leggendaria, un mostro enorme che vive nelle montagne causando terremoti e dal 1976 divenuto sinonimo stesso di terremoto nella cultura locale.

Sul petto a destra è ricamato in nero il Macron Hero, mentre a sinistra è applicato lo stemma dell’Udinese Calcio nella sua versione vintage. Al centro del petto, in nero, è stampata la scritta IL FRIULI RINGRAZIA E NON DIMENTICA in modo da riflettere perfettamente per linee e dettagli quella comparsa su una parete nei giorni immediatamente successivi al sisma. Nel retrocollo esterno, sempre in nero, è infine stampata la scritta FRIULI 1976-2026, nello stesso stile della scritta sul fronte. Il kit è completato da shorts color pietra con la stessa stampa sublimata che rievoca le mura del Duomo di Venzone, con dettagli bianconeri nel bordo inferiore. I calzettoni sono anch’essi grigio pietra con due fini righe orizzontali bianconere poco sotto il bordo superiore.



Per l’occasione, i partner di maglia di Udinese Calcio Io Sono Friuli Venezia Giulia, Banca 360 FVG, Bluenergy e bet365 Scores hanno rinunciato alla loro presenza sul kit, facendo in modo che ogni dettaglio onori la memoria del terremoto del 1976.