Tenta di attraversare un sottopasso allagato e rimane bloccato nell’auto: soccorso

Un’auto è rimasta bloccata nel sottopasso allagato a Tricesimo.

Alle ore 9.15 circa di oggi, 8 luglio, una squadra della sede centrale del comando vigili del fuoco di Udine è intervenuta in Via Monte San Simeone a Tricesimo per soccorrere un automobilista rimasto bloccato con la propria vettura in un sottopasso allagato.

Giunti sul posto, i pompieri hanno trovato l’auto semisommersa e il conducente ancora all’interno. Indossati i dispositivi di protezione idonei per il rischio acquatico, alcuni membri della squadra hanno raggiunto a piedi il veicolo e messo in sicurezza il conducente, portandolo all’asciutto. Successivamente, con l’utilizzo di un verricello elettrico, hanno recuperato l’autovettura dal sottopasso.

I vigili del fuoco ricordano che tentare di attraversare sottopassi allagati o guadi chiusi rappresenta un rischio elevato sia per chi compie tali azioni sia per chi deve intervenire per il soccorso.