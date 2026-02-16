Allerta maltempo in Friuli, rischio acqua alta sulle zone costiere.

Bollettino meteo aggiornato della Protezione civile del Friuli: resta l’allerta maltempo, e anche il rischio acqua alta sulle zone costiere. Un veloce fronte atlantico attraverserà infatti la regione Friuli Venezia Giulia nella giornata di oggi, lunedì 16, determinando una diminuzione della pressione atmosferica sull’Adriatico e un peggioramento delle condizioni meteo. Le prossime ore saranno caratterizzate da precipitazioni deboli, sparse e intermittenti, con quota neve attorno ai 700 metri.

Secondo le previsioni, il passaggio perturbato porterà effetti soprattutto lungo la fascia costiera. In serata è infatti attesa un’alta marea sostenuta, con un picco di acqua alta che potrebbe superare i +120 centimetri sullo zero mareografico di Punta della Salute (ZMPS). Un livello che richiede attenzione, pur non configurando al momento scenari di particolare criticità.

Nella mattinata odierna, la Sala Operativa Regionale non ha ricevuto segnalazioni di disagi o episodi significativi di acqua alta lungo il perimetro costiero. Anche il picco registrato nelle prime ore del giorno non ha comportato conseguenze rilevanti. A Grado, il mareometro ha segnato alle 8.30 un livello massimo di 135 centimetri, senza provocare criticità. Il dato è poi risultato in diminuzione: alle 11.45 il livello del mare si attestava a 82 centimetri.

La situazione resta quindi sotto controllo, ma l’attenzione rimane alta in vista del nuovo possibile innalzamento serale legato al transito del fronte atlantico.