Tarcento festeggia gli ottantenni: la classe 1946 si ritrova tra ricordi, sorrisi e brindisi

Una giornata di festa, emozioni e ricordi per la classe 1946 di Tarcento, che si è ritrovata per celebrare un traguardo speciale: gli ottant’anni. L’appuntamento si è svolto alla Trattoria Al Plan di Paluz, dove gli ottantenni tarcentini hanno condiviso un pranzo all’insegna dell’amicizia, della nostalgia e della voglia di stare insieme.

A organizzare l’incontro sono stati Riccardo Del Medico e Aligi Lendaro, entrambi classe 1946. Per tutti è stata “una grande emozione ed una giornata indimenticabile di allegria e ricordi”. Un’occasione per ritrovarsi, raccontarsi e rivivere momenti di una vita, tra aneddoti, risate e memorie legate alla giovinezza.

Una giornata tra aneddoti e nostalgia

Durante il pranzo non sono mancati i racconti delle avventure vissute insieme e delle “bravate” del passato, ricordate con il sorriso da tutti i partecipanti. “Eravamo certi che la festa sarebbe stata bellissima, ma il risultato è andato oltre alle nostre previsioni”, hanno raccontato gli organizzatori, sottolineando il clima di grande partecipazione che ha accompagnato l’intera giornata.

Più che un semplice pranzo di classe, l’incontro si è trasformato in un vero momento di condivisione, capace di riunire persone legate da una storia comune e da un forte senso di appartenenza al territorio tarcentino. “C’è stata un’atmosfera di un vero e proprio abbraccio collettivo”, hanno aggiunto Del Medico e Lendaro.

Il brindisi e la promessa di ritrovarsi ancora

La festa si è conclusa con un brindisi in compagnia, simbolo di amicizia e di augurio per il futuro. Un brindisi che, nelle parole degli organizzatori, ha voluto rappresentare l’auspicio di un avvenire “all’insegna di tanta salute e voglia di divertirsi”.

E lo sguardo è già rivolto avanti: l’obiettivo, raccontato con entusiasmo e ironia, è quello di ritrovarsi ancora tutti insieme per un nuovo pranzo, magari in occasione del prossimo grande traguardo, quello dei novant’anni.