Ars Sine Finibus, il concorso per giovani artisti che unisce Italia e Slovenia

Ars Sine Finibus è il nuovo progetto artistico transfrontaliero che unisce l’Italia e la Slovenia, nato in collaborazione tra Galleria MAG di Como, Studio Giorgio Celiberti di Udine e le case vinicole Gradis’ciutta di San Floriano (GO) e Sinefinis D.o.o., di Kojsko (SLO) vogliono trasformare i vigneti del Collio e di Brda in un museo a cielo aperto. L’iniziativa si propone di promuovere l’arte sostenibile attraverso installazioni e sculture realizzate con materiali di recupero, celebrando il connubio tra natura e cultura.

Un elemento chiave del progetto è il concorso 30 Under 35, che coinvolgerà 30 giovani artisti emergenti, suddivisi in coppie miste italo-slovene. I partecipanti avranno l’opportunità di creare opere uniche che verranno esposte nei vigneti e saranno liberamente visitabili dal pubblico. L’obiettivo è non solo valorizzare la creatività emergente, ma anche rafforzare il dialogo culturale tra i due Paesi, stimolando una nuova generazione di artisti con una visione autenticamente europea. Gli artisti interessati, di età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti in Italia o Slovenia, possono candidarsi seguendo le istruzioni disponibili sul sito ufficiale. Il termine per le iscrizioni è fissato al 6 aprile 2025.