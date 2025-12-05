Le eccellenze del Friuli Venezia Giulia ad Artigiano in Fiera.

Un mosaico di storie, tradizioni e mestieri che insieme compongono l’identità di una regione dove l’artigianato non è solo produzione, ma cultura, memoria e innovazione. Il Friuli Venezia Giulia rinnova anche per quest’anno la propria presenza ad Artigiano in Fiera, la più importante manifestazione internazionale dedicata all’artigianato autentico, in programma dal 6 al 14 dicembre a Milano, con 33 aziende – di cui 14 a marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” – e uno spazio ripensato per valorizzare al massimo la regione.



A Fieramilano Rho-Pero, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, la Regione con PromoTurismoFVG, in collaborazione con Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg e Cata Fvg (Centro di assistenza tecnica per le imprese artigiane), coordinerà una grande collettiva regionale all’interno di un’area espositiva di oltre mille metri quadrati, dove si daranno appuntamento mastri distillatori e produttori di birre e vini che raccontano la terra attraverso profumi e sapori, artigiani del gusto che custodiscono ricette antiche e le trasformano in eccellenze gastronomiche, ceramisti, decoratori, designer e maestri del legno e del metallo capaci di dare forma a oggetti unici, e ancora ricamatrici, tessitori e calzolai testimoni di un’arte secolare, mentre non mancheranno i coltelli di Maniago, simbolo di una tradizione che ha reso il territorio famoso nel mondo.

Le novità dell’edizione 2025.

Per questa 30ma partecipazione PromoTurismoFVG, Fondazione Agrifood&Bioeconomy Fvg e Cata Fvg coordineranno la collettiva regionale all’interno di un’area espositiva di oltre mille metri quadrati, al padiglione 3. Lo spazio del Friuli Venezia Giulia introduce quest’anno una nuova area istituzionale realizzata in corten e pensata per potenziare le attività di accoglienza e racconto turistico. Al suo interno l’infopoint per informazioni e attività promozionali e l’area hospitality, riservata all’accoglienza degli ospiti e a degustazioni di prodotti tipici.



Cinque le aree tematizzate ispirate ai paesaggi regionali: mare, montagna, vigneti, il Tagliamento e Nova-Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura 2025. La presenza della regione sarà valorizzata inoltre da una campagna video promozionale dedicata, con i ledwall interni alla fiera che ogni tre minuti, per l’intera durata della manifestazione, rilanceranno il claim della campagna “C’è tutto un mondo”, chiamata a raccontare la varietà e la ricchezza del territorio. Il supporto degli studenti Ial Fvg (l’ente di formazione al servizio di giovani e adulti) impegnati nell’accoglienza e nelle attività di servizio conferma la crescente sinergia tra formazione e promozione del territorio.

Tra le altre novità 2025, il sistema premiale che per ogni acquisto nelle aziende certificate dà diritto a un timbro, apposto su una cartolina: con almeno tre timbri il visitatore potrà accedere alla casetta hospitality per una degustazione omaggio di prodotti tipici del territorio. Un modo per incentivare la conoscenza delle produzioni locali e creare un rapporto diretto tra pubblico e aziende. Non mancheranno le attività dimostrative e momenti di animazione: nel primo weekend del 6 e 7 dicembre protagonista la Pro Loco del Rojale, di Reana del Rojale, con l’arte dello “scus”, ovvero l’antica lavorazione della foglia di mais per la realizzazione di oggetti di artigianato artistico. Nel secondo finesettimana del 13 e 14 dicembre spazio alla Scuola Italiana Amanuensi di San Daniele del Friuli, con dimostrazioni di scrittura su pergamena.

Le aziende presenti.

L’edizione 2025, che celebra il trentesimo anniversario della fiera, è dedicata al tema “È il momento della persona”, un invito a valorizzare l’identità, la creatività e le storie degli artigiani provenienti da tutto il mondo. Saranno dunque 33 le aziende presenti, tra artigianato artistico, agroalimentare e manifattura di qualità, di cui 14 realtà con il marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, ambasciatrici dell’identità e del saper fare regionale.



Ecco tutti i nomi: per il settore distillati, liquori e nutraceutica presenti: Buiese Distillerie, Liquorificio Susanna, Spiripau – Spirulina Bio Italiana. Vini, birre artigianali e bevande saranno proposti da Reguta, Antica Contea Birrificio, Birrificio Àgro, Birrò Agribirrificio, La Ferraria, mentre si potrà assaggiare ed acquistare specialità della gastronomia tipica, salumi e prodotti agroalimentari di Salumificio Zahre, Cucina di Carnia, Le Zattere – De Gusto FVG, Azienda Agricola Candotti, Azienda Agricola Carusone Sandra. Dolci, pasticceria e prodotti da forno saranno presenti con Molino 66 – Pasticceria Artigianale e Pasticceria Dolcevita, e poi i Fiori di Mari, con i suoi fiori essicati prodotto della montagna pordenonese, Alvearia per il miele ed Ermes Funghi, la coltelleria e lame professionali del distretto di Maniago vedrà in prima fila Euroblades, Coltellerie Maserin, Coltellerie Masutti. E ancora ceramica artistica, oggettistica e décor, con ambasciatori Stefania Zoppellaro – Ceramica Raku, La Bottega del Folletto, La Fornacina – Ceramiche Artistiche, Asperitas – Ceramica Zero Waste. Il settore del tessile, ricamo e articoli per la casa sarà rappresentato da Il Ricamificio, Home Sweet Home, BEA – Friulane Fatte a Mano, quello del design, legno, metallo e accessori artigianali da Il Giardino di Corten, C.Z. – L’Arte del Contenere, Atipica Bijoux Italia, Walking Sticks, mentre per moda e lifestyle ci sarà BB Fashion Loft. Ospitando oltre 2.800 artigiani da 90 Paesi, più di 1 milione di visitatori attesi e una community digitale internazionale, Artigiano in Fiera rappresenta una piattaforma strategica per la promozione integrata di turismo, artigianato ed enogastronomia del Friuli Venezia Giulia.