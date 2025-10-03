I prezzi delle assicurazioni auto in Friuli Venezia Giulia.

Il premio medio delle assicurazioni auto in Friuli-Venezia Giulia ad agosto 2025 è stato pari a 444,10 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it, del 3,6% su base annua. Nonostante l’incremento, la regione continua ad essere l’area d’Italia in cui l’RC auto costa di meno.

“Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia”, spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. “L’inflazione, ancora ferma su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà”.

I trend provinciali

Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it – Assicurazione.it si vede che, in valori assoluti, la provincia più cara è risultata essere Gorizia, con un premio medio che, in aumento dell’8%, è stato pari a 489,27 euro. Al secondo posto si trova Trieste, area che, con un premio medio di 450,09 euro, ha registrato un incremento delle tariffe RC auto del 2,4%; segue Udine con 440,04 euro, in rialzo del 4,4% rispetto ad un anno fa.

Pordenone, con una tariffa RC auto pari a 420,77 euro (+1%), è risultata essere l’area del Friuli-Venezia Giulia dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa meno.