Intervista con Richard Oswald, manager del centro commerciale di Villach, che fa il punto sugli eventi e le promozioni in atto nello shopping center più grande della Carinzia.

Atrio, lo shopping center di Villach, è diventato negli anni un centro commerciale di riferimento non solo per la Carinzia, ma anche per le famiglie del Friuli Venezia Giulia. Richard Oswald, il manager del centro, ci racconta gli ingredienti di questa ricetta di successo, le novità in arrivo e le sorprese che Atrio riserva ai suoi clienti.



Cosa rende Atrio così apprezzato dalle famiglie del Friuli Venezia Giulia? Quali sono, secondo lei, i motivi del suo successo?



“Atrio è stato progettato per essere un centro commerciale senza confini, facilmente accessibile da Tarvisio e altre località del Friuli Venezia Giulia, grazie anche alla possibilità di arrivare senza pagare la vignetta autostradale. Inoltre, abbiamo una grande disponibilità di parcheggi gratuiti, circa 2000, e più di 90 negozi, che offrono una vasta gamma di prodotti e servizi per ogni esigenza. La nostra attenzione verso il cliente e l’ambiente ci rende un centro unico, e il fatto di essere il più grande della Carinzia ci permette di offrire sempre nuove opportunità di shopping e svago. Inoltre la proposta gastronomica dei caffè e ristoranti del centro è davvero vasta, in grado di soddisfare tutti i palati, anche quelli più esigenti”.



L’offerta commerciale è cambiata nel tempo. Qual è la tipologia di negozi su cui avete deciso di puntare?



“Abbiamo cercato di rispondere alle esigenze di un pubblico variegato, puntando su negozi che combinano qualità, innovazione e un’esperienza di acquisto piacevole. Accanto ai brand di moda più noti, abbiamo dato spazio a realtà locali e a negozi che offrono prodotti unici, come quelli dell’ipermercato INTERSPAR con la selezione di prodotti austriaci. La varietà dell’offerta e la capacità di rispondere alle esigenze di tutti, dai bambini agli adulti, sono sicuramente fattori chiave che hanno contribuito al nostro successo”.



Atrio è famoso anche per gli eventi che organizza. Quali sono quelli in programma per questi primi mesi dell’anno?



“Quest’anno partiremo con i ‘Saldissimi’, un evento che ha sempre un grande richiamo, in cui i nostri clienti possono trovare offerte davvero vantaggiose in molti negozi fino a metà febbraio. Non mancheranno eventi come il Carnevale e San Valentino, che animeranno ancora di più l’atmosfera del centro. Inoltre, dal 10 febbraio inizierà il ‘Prato di Primavera’, un’iniziativa che trasformerà la Plaza in un angolo fiorito, perfetto per una passeggiata primaverile. I nostri clienti potranno anche incontrare i giocatori del VSV, la squadra di hockey su ghiaccio di Villach, il 7 febbraio, un evento che sta già suscitando molto interesse.”



L’area giochi per bambini di Atrio è una delle più apprezzate in tutta la regione. Cosa offrite in più alle famiglie che visitano il centro?



“Abbiamo creato un ambiente che sia accogliente e sicuro per i più piccoli. Al Planet Lollipop, i bambini dai 3 ai 10 anni possono divertirsi sotto la supervisione di personale qualificato, mentre i genitori hanno la possibilità di fare shopping in tranquillità. Inoltre, cerchiamo sempre di offrire esperienze coinvolgenti per tutta la famiglia, come gli eventi tematici e le iniziative dedicate ai bambini, che arricchiscono ulteriormente la nostra proposta”.



In sintesi, Atrio non è solo un centro commerciale, ma anche una fonte di vitalità sociale e culturale per la vostra area?



“Esatto. Atrio continua a essere un punto di riferimento per lo shopping e il divertimento, un luogo dove ogni visita si trasforma in un’esperienza unica. Con eventi sempre nuovi e un’offerta commerciale in costante evoluzione, il nostro centro continua a conquistare il cuore delle famiglie, rendendo speciale ogni momento che si trascorre qui da noi”.