Bandiere Blu, ecco le spiagge e gli approdi premiati in Friuli Venezia Giulia

Lignano e Grado confermano le loro Bandiere Blu anche per il 2023, un riconoscimento di eccellenza per la qualità ambientale e turistica delle due località costiere del Friuli Venezia Giulia.

Quest’anno sono stati premiati 226 Comuni italiani e 84 approdi turistici, per un totale di 458 spiagge, che corrispondono all’11% delle spiagge premiate a livello globale. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la sede del Cnr di Roma. Rispetto all’anno precedente, ci sono 16 Comuni in più che hanno ottenuto il riconoscimento, per un totale di 17 nuovi ingressi e un Comune non confermato.

La classifica delle Bandiere Blu in Italia.

Al primo posto troviamo Liguria ha guadagnato 2 nuovi ingressi, portando il totale a 34 località premiate, mentre la Puglia ha ottenuto 4 nuovi Comuni e raggiunto le 22 Bandiere Blu. La Campania e la Toscana, entrambe con un nuovo ingresso, seguono con 19 Bandiere, mentre la Calabria ha conquistato 2 nuove Bandiere Blu. Le Marche hanno guadagnato un nuovo ingresso e salgono a 18 località premiate, mentre la Sardegna ha confermato le sue 15 Bandiere. L’Abruzzo resta a 14, la Sicilia a 11 e il Lazio a 10. Il Trentino Alto Adige ha mantenuto le sue 10 Bandiere, mentre l’Emilia Romagna ha ottenuto 9 premi con un’uscita e un nuovo ingresso. Il Veneto ha riconfermato le sue 9 Bandiere, la Basilicata ha confermato le sue 5 località, il Piemonte ha guadagnato 2 nuovi ingressi e sale a 5 Bandiere, mentre il Friuli Venezia Giulia ha mantenuto le sue 2 Bandiere. Infine, la Lombardia ha guadagnato 2 nuovi ingressi e il Molise ha conquistato 2 Bandiere.

Gli approdi premiati in Friuli Venezia Giulia.

Sono in totale 14 gli approdi premiati in Friuli Venezia Giulia. In provincia di Udine il Porto Turistico Marina Uno (Lignano Sabbiadoro), Marina Punta Verde (Lignano Sabbiadoro), Marina Punta Faro (Lignano Sabbiadoro), Darsena Porto Vecchio (Lignano Sabbiadoro), Marina Punta Gabbiani (Aprilia Marittima), Darsena Aprilia Marittima (Aprilia Marittima), Marina Capo Nord (Aprilia Marittima), Cantieri Marina San Giorgio (San Giorgio di Nogaro), Marina Sant’Andrea (San Giorgio di Nogaro).

In provincia di Gorizia la Marina Monfalcone (Monfalcone), Porto San Vito (Grado), Darsena San Marco (Grado) e infine a Trieste: Marina Portopiccolo e la Lega Navale Italiana.