Uomo investito da un camion: soccorso e trasportato in ospedale

Un uomo è stato soccorso dai sanitari questa mattina dopo essere stato investito da un camion lungo Strada della Rosandra a San Dorligo della Valle.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l‘equipaggio di un’ambulanza e quello dell’automedica. L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in codice giallo all’ospedale di Cattinara, in particolare per la cura di un trauma cranico. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.