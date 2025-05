Dal mare alla montagna, la Barcolana 2025 approda in Carnia

La Barcolana arriva anche in Friuli, con eventi fino in Carnia.

La Barcolana cambia rotta e si allarga oltre i confini costieri: per la prima volta nella sua storia, la celebre regata triestina approda anche in Carnia, portando lo spirito del mare fino al Lago di Cavazzo. Un’espansione simbolica e concreta che trasforma la 57ª edizione della manifestazione in un vero e proprio festival diffuso, abbracciando territori, discipline e comunità diverse.

“Dopo Grado nel 2023 e Lignano Sabbiadoro nel 2024, quest’anno la Barcolana si afferma come evento regionale, con un programma che dal mare arriva fino all’entroterra“, ha annunciato l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, durante la presentazione ufficiale dell’evento a Trieste. Presenti anche l’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro e il sindaco Roberto Dipiazza.

Sotto il cappello del brand “Io sono Friuli Venezia Giulia”, l’edizione 2025 si apre a nuovi scenari: l’Isontino, Aquileia, e – grande novità – la Carnia, coinvolgendo il pubblico con eventi sportivi sul Lago di Cavazzo. Qui, in un contesto montano suggestivo, si terranno competizioni di discipline acquatiche come SUP, canoa, kayak e vela paralimpica. A completare il programma, anche un’escursione lungo le antiche vie fluviali romane, segno della volontà di intrecciare sport, cultura e scoperta del territorio conferma della volontà di unire sport, cultura e promozione territoriale.

Ma Barcolana57 sarà molto di più: dal 1° al 12 ottobre si alterneranno oltre venti eventi a terra e in mare, inclusi due Campionati Europei – per la classe paralimpica Hansa 303 e per la Este24 – e appuntamenti come il Barcolana Sea Summit sull’ambiente, “Women in Sailing” dedicato all’inclusione, e il festival letterario “Un mare di racconti”. In Piazza Unità tornerà anche il grande stand “Io sono FVG”, con degustazioni e incontri.

L’inaugurazione della manifestazione sarà anticipata da Barcolana FUN, in programma dal 5 settembre, che coinvolgerà le acque di tutta Italia e della Slovenia in una sfida di velocità con le tavole a vela. “Dove la passione incontra il mare, lì c’è Barcolana – ha dichiarato Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola e Grignano – ma quest’anno vogliamo che quella passione arrivi ovunque, anche in montagna. È un invito a vivere il Friuli Venezia Giulia come una terra unita da sport, natura e condivisione”. Un entusiasmo sostenuto anche dai numeri: nel primo quadrimestre del 2025, Trieste ha registrato un +14,2% di presenze turistiche rispetto all’anno precedente, e un impressionante +66% rispetto al 2019.