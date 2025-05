Riparte il BiciBus, la mobilità dolce tra mare, storia e colline

Il BiciBus da Grado a Gorizia.

Riparte da sabato 1° giugno il BiciBus 2025, un servizio che unisce trasporto pubblico e bicicletta per muoversi in modo comodo, sostenibile e attivo tra la costa e le colline del Friuli Venezia Giulia. La linea G28B TPL FVG / APT Gorizia collega Grado, Monfalcone, Redipuglia, Gradisca, Gorizia, Mossa e Cormòns, offrendo una comoda soluzione per cicloturisti, famiglie, sportivi e appassionati alla scoperta di paesaggi, storia e natura.

Attivo ogni sabato, domenica e festivi fino al 31 agosto, il BiciBus permette di caricare la propria bici su un apposito carrello e muoversi tra costa e colline, abbinando il piacere della pedalata alla comodità del trasporto pubblico. Il servizio prevede due corse giornaliere da Grado (ore 10:10 e 18:45) e da Cormòns (ore 08:15 e 16:45), oltre a quattro collegamenti aggiuntivi tra Gorizia e Cormòns (Gorizia: 07:50 e 16:15; Cormòns: 12:00 e 20:30)

Il biglietto include anche il trasporto della bicicletta e può essere acquistato nei punti vendita autorizzati o tramite l’app TPL FVG. Un’occasione per riscoprire angoli nascosti del territorio senza la fatica di lunghi percorsi, combinando storia, cultura e natura in un’esperienza unica.