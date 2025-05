“Marcho. L’ultima bandiera” ora anche in cofanetto con DVD, Blu Ray e Ultra HD Blu Ray

Il cofanetto di “Marcho. L’ultima bandiera”.

“Marcho. L’ultima bandiera” – dopo il successo televisivo a livello nazionale su Rai Storia e di pubblico, in occasione delle proiezioni nei cinema del Friuli – diventa ora un prezioso cofanetto. La nuova iniziativa sarà presentata venerdì 30 maggio, alle 17.30, allo spazio bookshop del Cinema Visionario di Udine alla presenza di Eros Cisilino e William Cisilino, presidente e direttore dell’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana, Claudio Zorzenon, di Arte Video srl, del regista Marco Fabbro e dello storico Alberto Travain.

Il docufilm co-prodotto dall’ARLeF e Arte Video srl, con il contributo di Friuli Venezia Giulia Film Commission e del Fondo per l’audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, sarà così disponibile in versione DVD, Blu Ray e Ultra HD Blu Ray. Una tecnologia, quest’ultima, fra le più innovative, in grado di sfruttare al massimo le potenzialità delle tv di ultima generazione, non solo in termini di qualità d’immagine, ma anche di suono.

“Marcho. L’ultima bandiera” ha vinto due premi internazionali negli USA, tra cui Best Historical Film a New York e una Special Mention a San Diego, ottenendo visibilità nel circuito IMDb. Un riconoscimento che contribuisce a rafforzare il valore culturale e la portata internazionale del progetto.

Le sorprese del cofanetto.

All’interno del cofanetto non si troverà solamente i tre supporti digitali con la versione completa del docufilm (in friulano, in italiano e per chi lo desiderasse anche nella versione con sottotitoli in inglese), ma saranno disponibili anche interessanti contenuti extra: le immagini di backstage, il trailer del film e anche le interviste a Marco Fabbro (regista), a Eros Cisilino e William Cisilino (presidente e direttore dell’ARLeF), agli attori Paolo Mutti (Marcho) e Aida Talliente (Caterina Arcoloniani, sua moglie) e a Vincenzo Di Francesco (compositore delle musiche originali che accompagnano le scene).

Ad arricchire il cofanetto, un booklet trilingue (in friulano, italiano e inglese), curato da William Cisilino, che offre un’accurata contestualizzazione storica della vicenda di Marco di Moruzzo: ultimo portabandiera dello Stato patriarcale di Aquileia e figura emblematica della resistenza alla guerra mossa al Friuli dalla Serenissima Repubblica di Venezia attorno al 1420.

Si tratta di avvenimenti rimasti nell’ombra per oltre cinque secoli, riemersi pienamente nel 1986 grazie al ritrovamento di una lettera nascosta tra le pagine di un libro custodito nella biblioteca della casa-forte Brunelde, a Fagagna. Il booklet ripercorre la storia di Marco, arricchendola con approfondimenti sul tardo Medioevo friulano, sulla caduta del Patriarcato e sulla damnatio memoriae imposta dalla Serenissima. Completano il racconto focus dedicati al Parlamento friulano e alla storica bandiera del Friuli.