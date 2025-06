Tutti pazzi per Elisa: polverizzati in 18 minuti i biglietti per il primo concerto sul mare

I biglietti per i concerti gratuiti di Elisa in Friuli Venezia Giulia.

In meno di 20 minuti, tutti i biglietti gratuiti per il concerto di Elisa del 27 giugno sulle Rive di Trieste sono andati esauriti. La prima giornata di “Tramonti a Nord Est”, il nuovo festival musicale galleggiante che, per la data del capoluogo regionale, si svolgerà su una nave ormeggiata davanti a Piazza Unità d’Italia, ha già fatto registrare un vero e proprio boom di partecipazione.

L’apertura delle prenotazioni ieri alle 15:00 sulla piattaforma ufficiale ha visto migliaia di fan collegati contemporaneamente per assicurarsi un posto al concerto di Elisa, che inaugura così questa tre giorni di musica e natura sull’acqua. L’evento di Trieste, in particolare, si svolgerà sulla storica Nave Palinuro della Marina Militare Italiana e sarà accessibile anche a persone con disabilità sensoriali, grazie al progetto OpenArts che prevede audiodescrizioni e sottotitoli in tempo reale.

Le prenotazioni per le date del 28 e 29 giugno a Monfalcone e Grado si apriranno invece il 23 giugno alle ore 1:00 tramite i canali ufficiali. Ogni data avrà anche un ospite speciale: Tananai per Trieste, Motel Connection a Monfalcone e Emma e Dardust a Grado/Marano.