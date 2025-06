Il bilancio di Autostrade Alto Adriatico.

Autostrade Alto Adriatico approva il bilancio punta a cambiare il volto della logistica e del sistema dei trasporti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Lo fa attraverso i cantieri in corso per la terza corsia della A4 (Venezia-Trieste), con una visione trentennale di pianificazione di investimenti da quasi due miliardi di euro (cifra record per la Concessionaria) che mira a riqualificare anche ponti, cavalcavia e caselli, e con una serie di accordi con importanti attori del settore per creare un sistema intermodale a vantaggio di imprese, famiglie, pendolari e turisti, e per tutta la variegata utenza che nel 2024 ha attraversato la rete con oltre 52 milioni di transiti (il massimo storico).

Ad accompagnare questi numeri, un fatturato di 229 milioni di euro ed un utile di bilancio pari a 22,85 milioni di euro, nonostante una non facile situazione geopolitica che ha comportato l’incremento dei costi dei materiali (600 milioni di euro dal 2022 a oggi) e la decisione di mantenere inalterati i pedaggi proprio per far fronte alle difficoltà delle famiglie.

“Una realtà sana che ha tutte le solide basi per guardare il futuro e rivestire un ruolo di protagonista in Friuli Venezia Giulia e in Veneto”, commenta il Presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco, a margine dell’assemblea ordinaria dei soci che ha approvato il primo esercizio completo della Società, dopo aver preso, a luglio 2023, il testimone della concessione da Autovie Venete.

Il completamento della terza corsia della A4 è “un dovere morale nei confronti di famiglie e imprese” afferma il Presidente Monaco, aggiungendo che “la nostra rete autostradale è un “hub strategico” e “porta commerciale” per i traffici Est e Ovest dell’Europa.

Gli obiettivi: in cima alla lista il completamento della terza corsia.

La realizzazione della terza corsia della A4 (Venezia-Trieste) è una delle più grandi opere attualmente in realizzazione in tutta Italia, ha per ora raggiunto uno sviluppo di 76 chilometri – se si aggiunge anche l’adeguamento ad autostrada del raccordo Villesse-Gorizia -, ha portato al rifacimento di 22 ponti e viadotti, 27 cavalcavia, 37 sottopassi, oltre alla costruzione di 126 scatolari idraulici, 45,50 chilometri di barriere fonoassorbenti, 2 nuovi caselli e alla sistemazione di ben 591 interferenze, con oltre un miliardo di euro già investiti. Non si è trattato, quindi, di un semplice ampliamento autostradale, ma della realizzazione di una vera e propria infrastruttura con il rifacimento di centinaia di opere.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi doveroso ringraziare quanti hanno lavorato e lavorano nel difficile compito di eseguire una infrastruttura strategica per il Paese e per l’Europa, donne e uomini che con il loro incessante lavoro quotidiano, il loro valore professionale e la loro dirittura morale hanno contribuito a rendere, a detta di tutti, questa Concessionaria tra le più performanti in Italia, nonostante le innumerevoli difficoltà riscontrate durante il percorso (crisi economica che ha messo a dura prova le imprese, pandemia, cambio di concessione, aumento dei prezzi dei materiali, esecuzione dei lavori con il traffico in esercizio).

Ora si attende l’aggiudicazione da parte del Commissario delegato del bando di gara – il più importante mai sostenuto dalla Società dal punto di vista finanziario – per la realizzazione del tratto a tre corsie in Veneto, tra Portogruaro e San Donà (con annesso il nuovo casello e svincolo di San Stino di Livenza) del valore di 870 milioni di euro mentre il quadro economico complessivo dei lavori in corso (rifacimento cavalcavia tra Portogruaro e San Donà, nuove aree di sosta tra Fratta Nord e Sud, ampliamento Barriera di Portogruaro, allargamento casello di San Donà e riqualificazione barriere di spartitraffico tra Lisert e Redipuglia, nuova caserma polstrada di San Donà) ammonta a 122 milioni di euro. Nel frattempo, continua anche la manutenzione dell’intera rete con oltre 20 milioni di euro spesi in un solo anno; importante attività che consente di mantenere sicura l’autostrada.

Altri interventi futuri di ammodernamento della rete sono poi programmati, con il progressivo rifacimento di 35 opere nei 30 anni di concessione, per un importo di circa 370 milioni di euro.

I commenti



L’assessore Zilli: “Un modello virtuoso e una rete autostradale efficiente e sempre più sicura”.

L’intervento dell’assessore alle Finanze Barbara Zilli.

“Come Amministrazione Regionale desideriamo complimentarci con il presidente Monaco, con tutto il Consiglio di amministrazione, i revisori e le maestranze per l’ottimo lavoro svolto in questo primo anno di effettiva attività, che ha registrato obiettivi finanziari ed economici importanti e ha sancito il raggiungimento di notevoli traguardi in vista di nuove e strategiche sfide – ha commentato l’assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli – . Autostrade Alto Adriatico sta portando avanti un ambizioso piano finanziario da 2 miliardi di euro destinato a sostenere lo sviluppo infrastrutturale e operativo della rete autostradale in concessione. Nonostante il mantenimento inalterato dei pedaggi, la società ha registrato un utile netto di 22,85 milioni di euro, confermandosi tra le più performanti del settore”.

“Questo risultato è particolarmente rilevante considerando che Autostrade Alto Adriatico è interamente a partecipazione pubblica. Abbiamo convintamente sostenuto questo percorso “in house” della concessione autostradale, che sta dando eccellenti risultati. A tal proposito ricordo che abbiamo contribuito con un apporto finanziario di 95 milioni di euro in quota di aumento di capitale. Questo supporto è stato fondamentale per garantire la solidità finanziaria e la capacità di investimento della società”.

“Oggi più che mai riteniamo che Autostrade Alto Adriatico possa diventare un modello sia per gli aspetti legali sia per la gestione delle opere infrastrutturali e che sia un esempio pratico e virtuoso della declinazione dell’autonomia della nostra Regione. I nostri territori possono, grazie a una rete autostradale efficiente e sempre più sicura, continuare a investire sulle proprie potenzialità economiche, turistiche, culturali, ponendosi sempre più al centro dell’Europa e degli scambi tra Est e Ovest”.

Il Presidente Monaco: “Una realtà solida che guarda alle imprese, alle famiglie e ai pendolari”.

Per il Presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco la doppia sfida è quella di “innalzare i livelli di qualità della circolazione e rendere la rete autostradale sempre più al centro dell’Europa”. “A tal proposito abbiamo deciso di allargare i nostri orizzonti. Abbiamo stretto accordi con Turismo Fvg per rendere le nostre aree di servizio dei luoghi di promozione delle bellezze del territorio e dei suoi prodotti tipici, con l’Autorità Portuale del Mare Adriatico Orientale e Trieste Airport per implementare la comunicazione e la digitalizzazione dei flussi di traffico. Prossimamente ci incontreremo con altri partner strategici”.

“Abbiamo dato il via – prosegue Monaco – a uno studio di fattibilità per la costruzione di un parco fotovoltaico, in grado di generare notevoli risparmi in favore dei cittadini con la costituzione di comunità energetiche, grazie all’apporto fondamentale del GSE e abbiamo avuto il via libera dal Ministero dell’Ambiente per la realizzazione di barriere fonoassorbenti in 12 Comuni della A4, A23, A28 per un investimento di oltre 27 milioni di euro”. “Riteniamo – sottolinea il Presidente – di poter raggiungere tutti questi traguardi grazie alle preziose competenze e professionalità interne sulle quali stiamo investendo attraverso la costituzione della neonata Academy”.

Infine un ringraziamento ai soci, le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. “L’aumento di capitale sociale – conclude Monaco – fino a 105 milioni di euro deliberato dai soci nell’assemblea straordinaria a fine dello scorso anno ha segnato la svolta concreta nell’attuazione del nuovo piano economico finanziario della Società. La ricapitalizzazione è essenziale per avere un patrimonio coerente con gli investimenti che la Società intende attuare senza peraltro gravare economicamente su famiglie, imprese e utenti”.