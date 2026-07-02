Ci sono luoghi che si attraversano in fretta e altri che si scoprono solo con calma: è il caso dei borghi del Friuli Venezia Giulia, protagonisti di un calendario di iniziative che da luglio a dicembre propone visite guidate, passeggiate, laboratori ed esperienze legate ai sapori locali, all’insegna del turismo lento.

L’iniziativa si chiama “Appuntamento nei borghi” ed è promossa da PromoTurismoFVG insieme alle amministrazioni comunali e agli operatori del territorio. Un progetto che coinvolge cinque località simbolo della regione — Muggia, Strassoldo, Valvasone, Spilimbergo e, da settembre, anche Polcenigo — per un totale di circa cinquanta eventi distribuiti lungo tutta la stagione.

I borghi protagonisti del progetto

Il programma punta a valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico dei borghi del Friuli Venezia Giulia attraverso un turismo lento e diffuso, fatto di esperienze guidate e partecipate.

Strassoldo

“Strassoldo e Castelli d’acqua” propone un itinerario tra i due castelli del borgo e il villaggio circostante. Il percorso si snoda tra edifici storici, il mulino del bosco e la chiesetta di Santa Maria in Vineis, testimonianze della vita rurale e spirituale del territorio. Le visite sono previste domenica 5 e sabato 11 luglio.

Muggia

Un percorso tra mare e tradizione veneziana per Muggia. La visita parte dal porto e prosegue tra calli, piazze e scorci caratteristici fino al castello trecentesco che domina il borgo. Le date in programma sono domenica 5 e 19 luglio, poi 2, 16 e 23 agosto.

Valvasone

A Valvasone sono previste due proposte. La prima, “Valvasone, scrigno medievale”, prevede la visita del castello e del centro storico tra vie acciottolate e scorci storici (sabato 18 luglio). La seconda, “Splendori e sapori di Valvasone”, unisce patrimonio culturale ed enogastronomico con una passeggiata che conduce fino alla cantina Borgo delle Oche (sabato 26 settembre).

Spilimbergo

“Borgo di arte e acqua” accompagna i visitatori tra palazzi storici, giardino all’italiana e belvedere panoramico con i suoi affacci sul borgo e sulle sue rogge. Il percorso prosegue nel centro storico fino al Mulino di Mezzo, testimonianza della tradizione produttiva locale. Le visite sono previste nel mese di settembre in diverse date.

Polcenigo

Da settembre anche Polcenigo entra nel programma con un nuovo ciclo di visite culturali e trekking. Il percorso si sviluppa tra centro storico, castello medievale, chiese e dimore storiche, in un contesto naturalistico legato al fiume Livenza.

Un calendario di esperienze fino a dicembre

Il progetto “Appuntamento nei borghi” si sviluppa lungo tutta la stagione estiva e autunnale, con esperienze prenotabili online e aggiornate progressivamente.

Le attività comprendono visite guidate, trekking, laboratori, degustazioni e incontri con le tradizioni locali, pensati per un pubblico ampio e trasversale. L’obiettivo è quello di accompagnare i visitatori alla scoperta di un Friuli Venezia Giulia più intimo, fatto di borghi, storie e paesaggi vissuti con lentezza.