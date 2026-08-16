Alcol al volante tra Cividale e le Valli del Natisone: tre denunciati

I controlli dei carabinieri.

I Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli hanno intensificato durante il periodo di Ferragosto i controlli lungo le principali vie di comunicazione tra la città ducale e i borghi delle Valli del Natisone, con particolare attenzione alle direttrici maggiormente frequentate dai turisti.

I servizi sono stati predisposti per prevenire i furti nelle abitazioni, contrastare eventuali reati e verificare il rispetto delle norme del Codice della strada. In campo militari e mezzi dell’Arma, con il supporto anche di personale in abiti civili. Nel corso delle attività sono state identificate oltre cento persone e controllati decine di veicoli.

Tre denunce per guida in stato di ebbrezza

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza sulle strade. Tre persone sono state denunciate perché ritenute responsabili di guida in stato di ebbrezza.



Tra queste un giovane di Remanzacco, trovato al volante della propria auto con un tasso alcolemico di 1,45 grammi per litro. A Sanguarzo, frazione di Cividale del Friuli, i militari hanno invece fermato durante un posto di controllo un operaio straniero, risultato avere un tasso alcolemico di 1,36 g/l.



Il terzo episodio ha riguardato una donna udinese, protagonista di un incidente. Secondo quanto ricostruito, la conducente è uscita di strada a velocità sostenuta, andando a urtare prima un palo dell’illuminazione pubblica e poi il muro perimetrale di un’abitazione privata, provocando seri danni. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile. Gli accertamenti effettuati sulla donna hanno rilevato un tasso alcolemico di 1,72 g/l.

I controlli svolti negli ultimi giorni rientrano nel rafforzamento della vigilanza disposto dall’Arma nel periodo ferragostano, con l’obiettivo di garantire una presenza costante sul territorio e tutelare le comunità della provincia di Udine.