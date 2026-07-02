Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 3 luglio

Il meteo per venerdì 3 luglio in Friuli Venezia Giulia indica una giornata nel complesso stabile, con cielo in genere poco nuvoloso e condizioni asciutte su gran parte del territorio. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, sui rilievi alpini sarà possibile lo sviluppo di qualche rovescio, in successiva possibile estensione in serata anche ad alcune aree di pianura.

Le temperature si manterranno nella norma del periodo estivo, con valori in linea con la climatologia stagionale. Sulla pianura le minime si attesteranno tra 16 e 19 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 30-32 gradi. Sulla costa le minime resteranno tra 21 e 24 gradi e massime più contenute, tra 27 e 29 gradi. A 1000 metri si registreranno circa 20 gradi, mentre a 2000 metri la temperatura si aggirerà intorno ai 12 gradi.