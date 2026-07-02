Comuni Ricicloni, Pordenone regina d’Italia nella gestione dei rifiuti

Pordenone è stata premiata oggi a Roma da Legambiente nell’ambito della XXXII edizione di Comuni Ricicloni, risultando il miglior capoluogo d’Italia per la combinazione tra raccolta differenziata e ridotta produzione di rifiuto secco residuo pro capite.

A ritirare il riconoscimento, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, è stato l’assessore all’Ambiente Mattia Tirelli. Il capoluogo friulano si è classificato davanti a Belluno e Nuoro, confermandosi anche il migliore in Friuli Venezia Giulia.

I numeri che valgono il primato

Con una raccolta differenziata pari all’85,1% e una produzione di rifiuto secco residuo di appena 68,4 chilogrammi per abitante all’anno, Pordenone rientra tra i Comuni “Rifiuti Free”, superando ampiamente il parametro fissato da Legambiente di meno di 75 chilogrammi pro capite di rifiuto indifferenziato.

Un risultato che, secondo l’amministrazione, conferma il modello cittadino di gestione dei rifiuti come una delle esperienze più virtuose a livello nazionale nel campo dell’economia circolare.

Le parole dell’assessore Mattia Tirelli

L’assessore all’Ambiente Mattia Tirelli ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. “Il premio ricevuto certifica l’eccellenza di Pordenone nella gestione del riciclo e dell’economia circolare ed è motivo di grande soddisfazione per tutta la città”.

“Questo risultato – ha continuato -, è il frutto dell’impegno dei cittadini, che ogni giorno dimostrano un grande senso civico attraverso una raccolta differenziata attenta e responsabile, e del lavoro svolto quotidianamente dal personale di GEA, che garantisce un servizio efficiente e di qualità”.

“A loro va il mio più sincero ringraziamento: ai cittadini, che con il loro comportamento rendono possibile il raggiungimento di questi risultati, e agli operatori di GEA, che ogni giorno lavorano sul territorio con professionalità e dedizione. Grazie a questo sistema siamo riusciti a coniugare importanti risultati ambientali con una tariffa che resta tra le più contenute a livello nazionale”.

Le prossime sfide del Comune

Il riconoscimento rappresenta anche un punto di partenza per le prossime sfide dell’amministrazione comunale. Tra gli obiettivi figurano la realizzazione del nuovo ecocentro e il continuo efficientamento del sistema di gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le economie di scala e mantenere elevata la qualità del servizio, continuando al tempo stesso a contenere i costi per cittadini e imprese.