Raddoppia la borsa di studio per i medici di famiglia: 4,8 milioni per attrarre professionisti

Aumenta l’importo delle borse di studio per i medici di medicina generale.

La Regione Friuli Venezia Giulia raddoppia l’importo delle borse di studio dei medici di medicina generale in formazione al Ceformed, con l’obiettivo di eliminare la disparità rispetto agli specializzandi universitari e rendere più attrattivo il percorso regionale. La misura, condivisa con i sindacati del comparto, sarà inserita nella Legge di stabilità in arrivo in Aula e prevede 4,8 milioni di euro in tre anni.

Lo ha annunciato l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi, spiegando che l’allineamento delle borse è una scelta “di equità e un investimento per valorizzare il percorso formativo regionale”. Oggi i medici di famiglia in formazione al Ceformed percepiscono 12mila euro l’anno, contro i 25mila euro garantiti agli specializzandi universitari. Con il nuovo intervento, finanziato con 1,6 milioni di euro annui, questa differenza verrà superata.

“È una misura significativa, frutto di un lavoro complesso, che richiede norme chiare, condivisione con i sindacati e soprattutto coperture economiche adeguate. Non si tratta di interventi che possono essere risolti con facili slogan, ma di una riforma strutturale che abbiamo costruito con

responsabilità” ha detto l’assessore.

L’assessore ha infine rilevato il positivo riscontro ottenuto da parte delle organizzazioni sindacali presenti all’incontro. “Mi pare che il valore anche di questo risultato – ha concluso Riccardi – sia stato riconosciuto da tutti. È un passo importante nel percorso complessivo che la Regione ha avviato con loro per rafforzare il sistema della medicina generale e sostenere i giovani professionisti”.