A Pordenone riparte il Trenino delle Feste: un tour tra luci e curiosità sulla città

Il Trenino di Natale a Pordenone.

Per il Natale a Pordenone ritorna anche quest’anno l’attesissimo Trenino delle Feste, iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra Comune, ATAP e di Pordenone Turismo. Salendo a bordo del trenino si potrà vivere la magia del Natale attraverso un tour speciale per le vie della città. A bordo sono presenti delle bravissime guide che accompagneranno grandi e piccoli con tanti aneddoti e curiosità alla scoperta dei luoghi e dei monumenti meno conosciuti di Pordenone.

Il capolinea si trova in piazza XX Settembre, il tour è gratuito e si terrà tutti i sabati fino al 6 gennaio, dalle ore 15 alle 20. In occasione delle feste natalizie, il Trenino sarà attivo anche domenica 7, lunedì 8, mercoledì 24 e domenica 28 dicembre 2025, domenica 4 e martedì 6 gennaio 2026.

Le visite guidate durante il tour si svilupperanno attraverso racconti e aneddoti sui luoghi di interesse che si incontrano nel percorso. Sono visite che puntano sulla valorizzazione dei posti meno conosciuti della città, quali ad esempio il piazzale Marcolin, un tempo sede della filanda, o l’edificio degli ex Bagni Pubblici, il Tribunale, piazza Risorgimento e Borgo Colonna, tutti posti che spesso non vengono considerati particolarmente significativi, ma che hanno una storia e un significato importante per il passato di Pordenone.

Il tour guidato intende dare un taglio leggero totalmente diverso rispetto alle altre visite guidate che vengono proposte in città, con un tono accattivante e destinato ad un pubblico che va dai bambini agli adulti, dai giovani agli anziani, offrendo a tutti l’occasione di scoprire divertendosi alcuni segreti su una Pordenone illuminata e resa magica dalle luci del Natale.